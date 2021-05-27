Çele Tepesi’ne bir de buradan bakın



Haber: Okay Özcan

Fotoğraf: Metin Ferah

PATİKA14 doğaseverler gurubunun bu günkü rotaları, Yedigöller yolu üzerinde bulunan 1939 rakımlı Çele Tepesi oldu. 11 kilometrelik yürüyüş, 26 doğaseverin katılımıyla gerçekleşti. Güzel bir hava da gerçekleşen bu zorlu yürüyüş, Çele-Çal Tepelerinin arasında bulunan 1700 rakımlı Tetemeçele Yaylası'nda başladı. 11 buçuk kilometrelik yürüyüş, kekik kokuları, rengârenk çiçekler ve kuş cıvıltıları arasında, ardıç örtülerini aşma şeklinde geçti. Yürüyüşe katılanlar arasında doğasever fotoğrafçı Bolunun Duayen Gazetecisi Metin Ferah’ta vardı. Yürüyüş hakkında Ferah, “Ardıç örtüleriyle kaplı alan yürüyüşümüzü zorlaştırsa da, çevrenin göz alıcı manzaraları, tüm yorgunluğumuzu almaya yetti” diye konuştu.

Yürüyüş, saat 15.45'te, başlangıç noktası olan Tetemeçele Yaylası'nda son bulurken, mangalda sucuk-ekmek keyfi ile tüm yorgunluklarını üzerlerinden atan doğaseverler, çiftetelliden- halaya kadar tüm hünerlerini gösterdiler.

Yürüyüşten geriye Metin Ferah’ın objektifinden yansıyan eşsiz görüntüler kaldı.