Çelebi’den öğrenci ve velilere mesaj

Haber: BMA

Turkuvaz Koleji Genel Müdürü Mehmet Çelebi, yeni eğitim ve öğretim yılının başlaması ile birlikte veliler ve öğrencilere “endişelenmeyin” mesajı verdi. Mehmet Çelebi yaptığı açıklamada, “Pandeminin dezavantajları olduğu kadar avantajları da var. Teknolojiyi amaçları doğrultusunda kullanıyoruz. Öğrencilerimiz maalesef uzun bir rehavet ortamında bu süreci geçiriyorlar. Ancak velilerimiz ve öğrencilerimiz bilsin ki biz Turkuvaz Koleji olarak yakından eğitimin yanında kazanımları, ölçümleri, değerleri yapılarak bütün sistemi zaten uzaktan eğitim olarak programlaşmış durumdayız. Öğrencilerimizin yıl sonuna kadar müfredatta herhangi bir eksikliği olmayacak şekilde biz programımızı yaptık. İnşallah temennimiz bir an önce bu illetten, koronavirüsten kurtuluruz da yüz yüze eğitime başlarız, ülke olarak” dedi.

“VELİMİZİN VE ÖĞRENCİMİZİN YANINDAYIZ””

Uzaktan eğitimin her ne kadar desteklense de yüz yüze eğitimin yerini tutmayacağını belirten Çelebi açıklamasında ayrıca, “Hem çocuklarımızın psikolojik durumlarını hem değerler noktasındaki eksikliklerini hem akademik anlamdaki başarılarını etkileyen faktörlerden en önde gelen şey yüz yüze eğitim. Bunu da inşallah kısa zamanda ülke olarak atlatırız ve öğrencilerimize kavuşuruz. Velilerimiz endişe etmesinler, öğrencilerimiz endişe etmesin. Kaygıyla dersin başına oturan çocuklarımız değerler noktasında, kazanımlar noktasından kaygılı bir şekilde alacakları bilgileri çok sağlıklı bir şekilde kullanamayacaklardır. Ama bu durum sadece Türkiye’de geçerli değil, dünyada geçerli bir şey. Buna alışmamız gerekiyor, atlatana kadar. Biz de Turkuvaz olarak elimizden geldiğince hem velimizin hem öğrencimizin sonuna kadar yanındayız” ifadelerini kullandı.