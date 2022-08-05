Çelen, Milli Takımın Bolu kampını ziyaret etti

Haber: Uğur Balaban

11-14 Ağustos'ta Almanya'da düzenlenecek 2022 Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası için Bolu’da kampa giren Artistik Cimnastik Kadın Milli Takımı’nı Federasyon Başkanı Suat Çelen ziyaret ederek sporculara moral verdi.

Karaçayır Mahallesi'ndeki Murat Canbaş Cimnastik Salonu'nda antrenör Mergül Güler Yılmaz gözetiminde günde çift antrenmanlarını sürdüren Kadın Milli takımımızı ziyaret eden Suat Çelen ziyaret sonrası açıklamalarda bulundu.

Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Bolu da kampta olan Artistik Cimnastik Kadın Milli Takımımızı Avrupa Şampiyonası öncesi ziyaret ettim. Bu takım Avrupa elemelerini geçer ve Dünya şampiyonasına gider dualarımız sizinle” ifadelerini kullandı.