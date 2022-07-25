Çelen’den Gülen’e hayırlı olsun ziyareti

Haber: Uğur Balaban

Türkiye Cimnastik Federasyonu ve Uluslararası Cimnastik Federasyonu Başkan Yardımcısı Çelen Bolu‘ya atanan Emrullah Güler’e hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak Bolu’da cimnastik sporu ile ilgili istişarelerde bulundu.

Emrullah Güler ziyaret sonrasında sosyal medya hesabından Suat Çelen’e bir teşekkür mesajı yayımladı. Güler açıklamasında” Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı ve Uluslararası Cimnastik Federasyonu(FIG) Başkan Yardımcısı Sayın Suat Çelen hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. İstişarelerde bulunduk. Bolu’nun gururu Sayın Başkanımıza nazik ziyaretleri ve destekleri için çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.