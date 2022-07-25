Çelen’den Güler’e hayırlı olsun ziyareti

Türkiye Cimnastik Federasyonu’nun Bolulu Başkanı Suat Çelen Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne yeni atanan Emrullah Güler’i makamında ziyaret etti.

Çelen’den Güler’e hayırlı olsun ziyareti

Haber: Uğur Balaban

Türkiye Cimnastik Federasyonu ve Uluslararası Cimnastik Federasyonu Başkan Yardımcısı Çelen Bolu‘ya atanan Emrullah Güler’e hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak Bolu’da cimnastik sporu ile ilgili istişarelerde bulundu.

Emrullah Güler ziyaret sonrasında sosyal medya hesabından Suat Çelen’e bir teşekkür mesajı yayımladı. Güler açıklamasında” Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı ve Uluslararası Cimnastik Federasyonu(FIG) Başkan Yardımcısı Sayın Suat Çelen hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. İstişarelerde bulunduk. Bolu’nun gururu Sayın Başkanımıza nazik ziyaretleri ve destekleri için çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2022, 19:16
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