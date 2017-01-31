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31 Ocak 2017 Salı
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    • Çelik geldi, Genç’e gitti

    Bolu Valisi Aydın Baruş, kısa süre önce Bolu İl Müftülüğü görevine atanan Orhan Genç’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Hafta sonu İlimize gelen Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik’te, Vali Baruş’u ziyaret etti.

    31 Ocak 2017 Salı 11:39
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    Çelik geldi, Genç’e gitti
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    HABER BÜLTENİ

    Vali Baruş haftaya yoğun bir mesai ile başladı. Pazartesi günü bir dizi inceleme ve ziyaretlerde bulunmak üzere İlimize gelen Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Hasan Ali Çelik,  Bolu Valisi Aydın Baruş'u makamında ziyaret etti. Aydın Baruş bu ziyaretin ardından ilimize yeni atanan İl Müftüsü Orhan Genç’i makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.

     

     

    ÇELİK ZİYARET ETTİ

    Valilik girişinde Vali Yardımcısı Ahmet Atılkan tarafından karşılanan Bakan Yardımcısı Çelik, Valilik ziyaretinde ilk olarak Valilik Şeref Defterini imzalayarak ardından Vali Aydın Baruş ile birlikte Valilik Makamına geçti. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Hasan Ali Çelik’in Bolu Valisi Aydın Baruş'u ziyaretine AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay eşlik etti. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Hasan Ali Çelik’i Bolu'da ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Bolu Valisi Aydın Baruş, "İlimiz, kendi ölçeğinde sanayi alanında ciddi firmaların olduğu, ülke istihdamına önemli katkıların sağlandığı bir il. Şu anda ilimiz sanayi sektöründe 19 bin civarında istihdamımız var. Gıda, orman ürünleri ve deri sanayi başta olmak üzere metal sanayiinde de önemli tesislerimiz var. Bolu Merkez Karma ve İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ve Gerede Organize Sanayi Bölgesi olmak üzere 2 aktif Organize Sanayi Bölgemiz var. Merkezdeki Organize Sanayi Bölgemizde yaklaşık 4 bin 500, Gerede Organize Sanayi Bölgesi’nde 500 civarında istihdamımız var. Kapasite olarak iki Organize Sanayi Bölgesi’nde 10 bin kişinin istihdam edilebileceğini düşünüyoruz. Bolu ekonomisinin daha fazla hareketlenmesi ve sanayimize de verilen önemin de artmasıyla bu istihdam sayılarına ulaşırız. Ben Bolu’daki sanayi sektörünü yerinde görmek için buraya kadar zahmet etmenizden dolayı tekrar teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz." ifadelerini kullandı.

     

     

    HOŞGELDİNE GİTTİ

    Bolu Valisi Aydın Baruş, kısa süre önce Bolu İl Müftülüğü görevine atanan Orhan Genç’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. İl Müftüsü Orhan Genç, Müftü Yardımcısı Nihat Kök, Şube Müdürleri Emre Keskin, Lütfi Ekici ve İhsan Subaş tarafından karşılanan Vali Aydın Baruş, daha sonra müftülük makamına geçti. Sohbet havasında geçen ziyarette İl Müftüsü Orhan Genç’ten kurum ile ilgili güncel bilgiler alan Vali Baruş, Genç’e yeni görevinde başarılar diledi.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Valisi, Aydın, Baruş, Kısa

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