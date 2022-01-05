Çelik konstrüksiyon yapı inşa edilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre Belediye Hizmet Tesisleri Çelik Konstrüksiyon Yapıların Revizyon yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İLANIN DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ