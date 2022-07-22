Çelik raf alınacaktır

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-BOLU DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre Bolu Orman Bölge Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası Arşivinde Kullanılmak Üzere Çelik Raf Mal Alım İşi (Montaj Dahil) mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

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Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2022, 14:00