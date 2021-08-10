Çelik’ten sert tepki!

Haber: Erdal Tanrıverdi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türk kadınlarına ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a yönelik ağır hakaretlerde bulunan Afgan gazeteciye isim vermeden sert tepki gösterdi. Çelik, "Kendisinin göçmen olduğunu söyleyip de milletimize karşı aşırı ifadeler kullanan bazı tipler sosyal medyada gözüküyor, bunlara karşı da gereği hukuk içerisinde yapılır. Ne Türkiye'yi bir göçmen kampı gibi niteleyenlerin istismarına müsaade ederiz, ne de göçmenim diye milletimize saygısızlık edene müsaade ederiz'' dedi.

Kendini gazeteci olarak tanıtarak sosyal medya ve Youtube'da videolar çeken Sunatullah Saadat isimli bir Afganın, Türk kadınlarına ve son dönemde mültecilerle ilgili çıkışlarıyla gündeme oturan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a ağır hakaretler ettiği video büyük tepki çekti."GOOGLE'A YAZ, NE ÇIKIYOR? ÇIPLAK KADINLAR ÇIKIYOR "Paylaştığı videoda Türklere yönelik "Göğüslerini göstererek para kazanan sizin gençleriniz değil mi? Google'a yaz, ne çıkıyor? Çıplak kadınlar çıkıyor. Sizin ülkenizi kültürle bozmuşlar" ifadelerini kullanan ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a da ağır hakaretlerde bulunan Saadat, sosyal medya üzerinden ağır eleştirilerin hedefi oldu.

Türkiye'de sığınmacı olarak bulunan Afgan gazeteci Sunatullah Saadat, hakaret videosunun ardından çektiği özür videosunda da, "Bu şey özür dilemekle olmaz biliyorum, çoğunuz öfkelisiniz ve beni öldürmek istiyorsunuz. Tamam ben ölmeye de razıyım. Ama ben bu video üzerinden bütün Türkiye milletinden, Türkiye kadınlarından ve sayın Tanju Özcan'dan özür dilerim. Ama arkadaşlar kendiniz düşünün, ben haklı olmasam da, şimdi ben geldim Türk kadınlarına bir şey dedim, bütün Türkiye ayağa kalktı. Ama nasıl bir belediye başkanı geliyor, bütün Afganlar eğitimsiz, dilenci diye hitap ediyor. Onu da biraz düşünün." ifadelerini kullandı.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: MİLLETİMİZE SAYGISIZLIK EDEN MÜSAADE ETMEYİZ

AK Parti MYK toplantısının ardından kameraların karşısına geçen parti sözcüsü Ömer Çelik, isim vermeden Türk kadınlarına ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a yönelik ağır hakaretlerde Afgan gazeteciyle ilgili sert konuştu. Çelik, "Türkiye ölümden kaçan insanlara kucak açar. Bunun istismar edilmesine kesinlikle müsaade etmeyiz. Türkiye, hiç kimsenin göçmen kampı değildir. Göç dalgası söz konusu olmasın diye sayın Cumhurbaşkanımız Suriye içinde güvenli bölge oluşturulması için gayret etti. Türkiye ne transit geçiş noktasıdır ne de göçmen kampıdır. Bunun istismar edilmesine fırsat vermeyiz, Avrupa'daki ırkçıların yaptığı gibi insanları hedef göstermesine müsaade etmeyiz. Kendisinin göçmen olduğunu söyleyip de milletimize karşı aşırı ifadeler kullanan bazı tipler sosyal medyada gözüküyor, bunlara karşı da gereği hukuk içerisinde yapılır. Ölümden kaçana sahip çıkmamak ahlaki olmaz. Mesele para meselesi de değildir. Ne Türkiye'yi bir göçmen kampı gibi niteleyenlerin istismarına müsaade ederiz, ne de göçmenim diye milletimize saygısızlık edene müsaade ederiz. Bu süreci devlet tecrübemize, dünyaya verdiğimiz insanlık dersine uygun biçimde sürdüreceğiz. Bir takım marjinal yaklaşımlara asla teslim olmayacağız. Türkiye'nin sınırları delik deşikmiş gibi videolar falan gösteriliyor, sınır hakimiyetimiz yüksektir." şeklinde konuştu.