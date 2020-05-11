Çeltik ekimi başladı

İlimizin pirinç yetişen tek ilçesi olma özelliği taşıyan Kıbrıscık İlçemiz ve çevre köylerinde çeltik ekimine başlandı. Bu yıl pirinç bitkisi ilçe belediye Başkanlığınca desteklenen bir ürün haline getirildi.

Çeltik ekimi başladı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Ankara’nın Nallıhan ilçesi ve ilimizin Kıbrıscık ilçesi köylerinde yapılan çeltik ekimi bölgede tek olma özelliğini taşıyor. Bolu Kartalkaya dağlarından doğan Aladağ çayından sulanan çeltik, 4 ay devamlı suyun içinde kalarak yetişiyor. Çeltik ekimini gerçekleştiren Turgut Zorlu, 2 bin dönüm araziye ekerek çeltik ekimine başladıklarını belirterek, "bölgede çeltik ekilen tek yerin bu ilçeler olduğunu biliyoruz" dedi. Çeltik üreticisi Zorlu uzun yıllardan beri bu bölgede çeltik ekiminin yapıldığını, çok kaliteli ürün alındığını ve çeltik ekiminin Mayıs ayının sonuna kadar sürdüğünü de sözlerine ekledi.

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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