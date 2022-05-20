Cem Küçük’ün küçük aklı

Haber: C. Kutay Aykan

Cem Küçük, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kentin en işlek caddelerindeki bilboardlara Arapça ve Türkçe yazılı ilanlar astırdığını hatırlatarak Özcan’ı hedef aldı. Özcan’dan “ırkçı” diye bahseden Küçük, “Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın kaçıncı vakası artık bilmiyoruz. Tam kendini unutturacakken yeni bir skandalla gündeme geliyor. Yabancı düşmanlığını öyle körüklüyor ki, ne desek boş kalıyor. Bolu’da astırdığı ilanlarda alenen ırkçılık yapıyor. Ülkedeki ekonomik krizi bahane eden Tanju Özcan her yere pankart asıyor” ifadelerine yer verdi.

Sığınmacı istilasını aklama görevini üstlenen Cem Küçük, çözüm olarak Türkleri hedef aldı. Yazının ilgili bölümü şu şekilde:

“11 yıldır bu ülkede mülteciler var. Elbette bazı olaylar çıktı ama her gün binlerce suç işleniyor demek abartı. Zaten Türk vatandaşlarının işlediği suçlar Suriyeli vatandaşlarınkinden fazla. Mülteciler, göçmenler gittikleri ülkede güvende olmak istedikleri için pek suça karışmazlar. Düzen bozuyor imajı vermek istemezler. Birileri illa bu meseleyi kaşımak istiyor. Ülkede sorun hatta isyan çıksın diye düşünüyorlar. Türk vatandaşlığı almış insanların ofisleri basılıyor. “Gidin buradan” deniyor. Aleni düşmanlık körükleniyor. Allah’tan bunlara kanmayan bir devletimiz var. Bazen rakamlarla bile oynuyorlar. En ciddisi de "yakında sayıca bizi geçecekler" gibi abesle iştigal yorumlarda bulunuyorlar. Ekonomik sıkıntılar ortada. İnsanlara, “Bakın sizin işiniz yok ama Suriyelilere her şey bedava veriliyor” diye de kampanya yapıyorlar.

Hem İçişleri hem de Göç İdaresi gereken yalanlamayı yapıyor. Buna rağmen gerçek rakamlara inanmayanlar var. Çok şükür sosyal medya Türkiye’nin tamamı değil. 2023 seçimlerine giderken muhalefet bu konuyu daha çok işleyecek.”