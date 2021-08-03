Cemil Akay güven tazeledi

Pandemi nedeniyle ertelenen S.S. Bolu Çaydurt ve Havalisi Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi’nin olağan genel kurulu 31 Temmuz Cumartesi günü gerçekleştirildi. Mevcut Başkan Cemil Akay güven tazeledi.

Cemil Akay güven tazeledi

Haber: Aysun Beykoz

Pandemi nedeniyle 2019-2020 yıllarında gerçekleştirilmesi gereken S.S. Bolu Çaydurt ve Havalisi Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi’nin olağan genel kurulu 31 Temmuz Cumartesi günü gerçekleştirildi. Kooperatif Başkanı Cemil Akay’ın selamlama konuşması ile başlayan kurul, divan oluşumun ardından gündemini gerçekleştirdi. Faaliyet raporlarının da okunmasının ardından yapılan seçimle mevcut Başkan Cemil Akay üyelerin oylarıyla güven tazeleyerek yeniden Kooperatif Başkanı seçildi. Başkan Akay, toplantıya katılan ve ilgi gösteren herkese teşekkür etti.

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