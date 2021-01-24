Cemil Sarıcı, teşekkür etti

Haber: N. Halid Altundalİl Müdürü Cemil Sarıcı açıklamasında, “Sevgili öğrencilerimiz, değerli meslektaşlarım ve kıymetli velilerimiz;

2020-2021 eğitim öğretim yılının birinci dönemini salgın sebebi ile uzaktan eğitim yoluyla bugün tamamladık. Sevgili öğrencilerimizi özverili çalışmalarıyla yarınlara hazırlayan idareci ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum.

Bildiğiniz üzere bu eğitim öğretim yılına salgın şartlarında başladık. Okullarımızın bahçeleri, koridorları, sınıfları öğrencisiz, mahzun kaldı. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimizin ana-baba şefkatinden, okullarımız ve bizler öğrencilerimizin tebessümlerinden mahrum kaldık. Hedeflerimizin tamamını belki gerçekleştirme imkanımız olmadı. Ancak, asıl önemli olan çocuklarımızın bedenen ve ruhen sağlıklı bir şekilde salgın sürecini geçirmeleridir. Hedefimiz özgüveni yüksek, sorumluluk sahibi, akademik başarıyla birlikte sosyal ve kültürel yönü gelişmiş, şahsiyetli bireyler yetiştirmektir. Salgın sürecinde güçlü bir ülkenin bireyleri olmanın ayrıcalıklarını yaşadık. Öğrencilerimizin milli ve manevi değerlerine bağlılıkla, vatanı ve milletini seven bireyler olarak yarınlara hazırlanması bu gücü pekiştirecektir. İkinci dönemde en önemli temennimiz okullarımızda bir araya gelmek.

2021 yılı, İstiklal Şairi'miz Mehmet Akif Ersoy'un ölümünün 85., İstiklal Marşı'nın kabulünün de 100. yılı olması münasebetiyle "İstiklal Marşı Yılı" olarak kabul edilmiştir. Bu vesileyle Mehmet Akif Ersoy'u rahmet ve minnetle anıyorum. Ayrıca geride bıraktığımız 2020 yılı, salgının yanı sıra birçok doğal afetle de karşılaştığımız ve acı kayıplar yaşadığımız bir yıl oldu. Vatandaşlarımızın afetlerle mücadelede nasıl hareket etmesi gerektiği noktasında, bilinç düzeyini arttırmak amacıyla 2021 yılı "Afet Eğitim Yılı" olarak ilan edildi. Bu vesileyle yaşadığımız doğal afetlerde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza da Allah'tan rahmet diliyorum.

2020-2021 eğitim öğretim yılının birinci döneminin son gününde, sevgili öğrencilerimize, değerli meslektaşlarıma ve kıymetli velilerimize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Sağlıklı ve huzurlu bir ara tatilden sonra ikinci dönem okullarımızda buluşmak ümidiyle iyi tatiller diliyorum” dedi.