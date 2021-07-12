Cemile Canyurt’un mutlu günü



Haber: Erdal Tanrıverdi

Ekranların sevilen televizyon programı Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 kadrosunda yer alan Cemile Canyurt ve Mertkan Kaya dünyaevine girdi. Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 programında oyunculuğu kadar yazdığı skeçlerle de beğenilen bir isim olan Cemile Canyurt, memleketi olan Bolu’da nikah masasına oturdu. İlimizde, açık havada gerçekleşen törene çok sayıda konuk katıldı. Çok Güzel Hareketler Bunlar ekibinin de katıldığı törenden renkli kareler sosyal medyada paylaşıldı.

Cemile Canyurt'un sadece ve şık gelinliği sosyal medya kullanıcıları tarafından çok beğenildi.

Olay Gündem ailesi olarak genç çifte mutluluklar dileriz.