Cemiyette plansız karşılaşma

İl Başkanları nerede karşılaştı

AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, Merkez İlçe Başkanı Kazım Konak ile CHP’li Umut Oran, CHP Bolu İl Başkanı Kazım Karsu ve CHP Merkez İlçe Başkanı Ersan Türkoğlu tesadüf eseri Bolu Gazeteciler Cemiyeti’nde karşılaştı. AK Parti ve CHP’nin temsilcileri birlikte aynı masada çay içip sohbet ederek, seçimlerde birbirlerine başarılar diledi. Partililer arasındaki samimiyet ve nezaket özlenen görüntülere sahne oldu.

Bolu’ya seçim çalışmaları kapsamında gelen CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran ile beraberindeki CHP Bolu İl Başkanı Kazım Karsu ve Merkez İlçe Başkanı Ersan Türkoğlu Bolu Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret etti. Bu sırada tesadüf eseri AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay ve AK Parti Merkez İlçe Başkanı Kazım Konak da Bolu Gazeteciler Cemiyeti’ne geldi. AK Parti ve CHP temsilcileri birlikte aynı masada oturup çay içip sohbet etti. Partililer birbirlerine nezaket ve samimiyet içinde 31 Mart Yerel Seçimleri’nde başarılar diledi.

AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, “CHP İl Başkanı Kazım Karsu bizim ağabeyimiz, büyüğümüz. Kendisi çok sevdiğim ve değer verdiğim bir ağabeyimdir. Bu ziyaretler kullanacağımız dili törpülüyor. Dolayısıyla biz küçük bir şehirde yaşıyoruz. Birbirimizin cenazesine, düğününe gidiyoruz. Kazım ağabey benim oğlumun nikah şahidi olmuştu. İnşallah seçim süreci de kavgasız, gürültüsüz şekilde bizim Bolu ölçeğinde geçti. Siyaseten birbirimizi rencide etmeyecek şekilde eleştirilerimiz olacaktır. Önümüzdeki hafta da bir karar verilecek o karara da saygı duyacağız.” dedi.

CHP Bolu İl Başkanı Kazım Karsu da, “Siz bakanları getiriyorsunuz. Biz de Umut Oran’ı getiriyoruz. Umudumuz her zaman var. Biz kazandığımız zaman siz de kazanmış olacaksınız diye düşünüyorum. Siz de kazansanız biz kazanacağız diye düşünüyorum. Aklınızda bir şüphe olmasın.” ifadelerini kullandı.

Umut Oran ise Anadolu’da parti temsilcileri arasında bu şekilde manzaraların sıklıkla yaşandığını dile getirerek, “Ben de Anadolu’yu geziyorum. Anadolu’da bu manzara var. Orada partiler bir araya gelebiliyor. Bir araya gelebildiği zamanlar birbirlerine sarf edecekleri sözleri daha itina ile seçiyorlar. Yüz yüze bakıyorlar. Şu fotoğraflara ihtiyaç var. Yukarıda da var. Yukarılar da böyle olmalı. Gerçekten çok hoş bir durum ortaya çıktı.” diye konuştu.

Bolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bülent Velioğlu tesadüfen gerçekleşen karşılaşmanın hoş bir durum ortaya çıkardığını belirterek, “Seçim ortamlarında zaman zaman gerginlikler oluyor. Zaman zaman siyasilerin birbirlerine söylemleri oluyor. Tabi biz de bunları takip ederek yazılarımızda yer veriyoruz. Ancak iktidarın İl Başkanı Sayın Nurettin Bey’in burada arkadaşların rastgele gelmesi ve sizinle aynı masada buluşması gerçekten toplumun özlediği bir görüntü. O kutuplaşmanın yaşandığı ülkede bu fotoğrafların verilmesi, karşılıklı iyi niyetli sözlerin sarf edilmesinin çok önemli olduğu kanaatindeyim. İnşallah bütün Türkiye’ye yayılır bu fotoğraf, bu hoşgörü. İnşallah hoşgörü artar kutuplaşma azalır. İnsanlarımızın buna ihtiyacı var.” ifadelerini kullandı.

Sohbetin ardınan AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay Bolu Gazeteciler Cemiyeti'nden ayrıldı. Daha sonra CHP'li Umut Oran ve beraberindeki partililer basın açıklaması yaptı.

Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2019, 19:05