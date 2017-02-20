Haber: Kasım ŞAHİN

Cemre'nin 7 gün arayla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılır. Cemrelerin düşmesi, Kasım günlerinden Hızır günlerine, başka bir ifadeyle kıştan bahara geçişin sembolleri olarak gösteriliyor. 2017 yılı ilk cemre 19-20 Şubat tarihlerinde havaya, 26-27 Şubat tarihinde suya, 5-6 Mart tarihinde ise toprağa düşecektir.

Yılın ilk Cemresi bu gün havaya düştü ancak ilimizde sisli bir havanın ortama hakim olması vatandaşların biraz karamsar olmasına neden oldu. Cemrelerin düşmesiyle birlikte hava sıcaklıklarında da artış olmasını bekleyen Bolulu vatandaşlar sabah kalktıklarında sisli bir havayla karşılaşmış oldular.