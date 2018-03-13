Haber: Kasım ŞAHİN

19-20 Şubat tarihinde ilk cemrenin havaya, 26-27 Şubat tarihinde suya ve 5-6 Mart tarihinde son cemrenin toprağa düşmesinin ardından bazı meyve ağaçları Mart güneşini görünce sarı, beyaz ve kırmızı renklerden oluşan çiçeklerini açarak ortaya muhteşem bir görselliğin çıkmasına neden oldu.

Şehir merkezindeki bazı semtlerdeki evlerin bahçelerinde ve yol kenarlarında bulunan erik ve kiraz ağaçları çiçek açarken, bazı vatandaşlar bu güzel görselliğin eşliğinde hatıra fotoğrafı çektirdiler. Vatandaşlar, ağaçların çiçek açmasının erken olduğunu inşallah önümüzdeki günlerde havların dona çekerek, ağaçların çiçek dökmemesi için dua ettiklerini dile getirdiler.





