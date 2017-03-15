Haber; Kasım ŞAHİN

Önceki gün Gerede ilçemizde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Serkan Çoban için memleketi Zonguldak'ta cenaze töreni düzenlendi. Hz. Ali Camii'nde öğlen namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Serkan Çoban, son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve Serkan Çoban'ın mesai arkadaşları ile sevenleri katıldı. İl Müftüsü Rüstem Can'ın da katıldığı cenaze töreninde gözyaşları sel olup aktı. Kılınan cenaze namazının ardından Çoban'ın cenazesi Asri Mezarlıkta toprağa verildi.

Serkan Çoban'ın eşi Zeynep Çoban da hastaneden taburcu olarak eşinin cenaze törenine katıldı. Yüzü yaralı halde camiye gelen Zeynep Çoban, eşinin ardından gözyaşı döktü.

Edinilen bilgiye göre, Bolu'da TEM otoyolu Gerede mevkiisinde İstanbul istimaketine seyir halinde olan 34 SA 6209 plakalı araç sürücüsü Serkan Çoban (40), önünde seyreden İsmail Tatlı idaresindeki 31 PB 645 plakalı tıra arkadan çarptı. Kaza sonrasında, 34 SA 6209 otomobil sürücüsü Serkan Çoban olay yerinde hayatını kaybederken, eşi Zübeyde Zeynep Çoban (39) yaralı olarak kurtuldu.

Zeynep Çoban, olay yerinde ilk müdahalesinin ardından 112 Acil Servis ekiplerince Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, tır sürücüsü İsmail Tatlı jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.