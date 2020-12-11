Cenazeye Bakan Soylu katıldı



Haber:Erdal Tanrıverdi

​Ankara Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli, Gerede ilçesi Akbaş Köyünde ikamet eden Gülmez ailesinin oğlu polis memuru Metin Gülmez, 28 Kasım'da, uygulama noktasında meydana gelen kaza sonucu ağır yaralandı. Ankara Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınan Gülmez, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Metin Gülmez’in cenazesi dün Ankara Bilkent Ahmet Hamdi Akseki Camiinde kılınan öğle namazına müteakip Karşıyaka Polis Şehitliğine defnedildi. Cenazeye bizzat katılan Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, “Ankara'da görevi başında iken geçirdiği trafik kazası sonucu Şehit olan Hemşerimiz Evladımız Polis Metin Gülmez'i, ebedi istirahatgahına uğurladık. Rabbim, Peygamber Efendimize Komşu eylesin. Yüce Yaradan'dan Şehidimizin Ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Başımız Sağ olsun” dedi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen resmi törenin ardından düzenlenen Şehit polisin cenaze törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, MHP Lideri Devlet Bahçeli, Ankara Valisi Vasip Şahin, Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, AK Parti Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü ve yakınları iştirak etti.

Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2020, 00:30