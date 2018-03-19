HABER:Aysun Beykoz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dayısı merhum Saim Mutlu'nun oğlu olan Bayram Ali Mutlu için İstanbul Eyüp Sultan Camisinde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Bayram Ali Mutlu'nun eşi Nuray Mutlu ile çocukları Enes ve Ersin Mutlu, akrabaları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile kızları Esra Albayrak ve Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve çok sayıda vatandaş katıldı. Mutlu'nun cenazesi, burada ikindi vakti kılınan namazın ardından Eyüp Sultan Mezarlığı'nda toprağa verildi. Bayram Ali Mutlu, İlimiz Gerede ilçesinde dün meydana gelen zincirleme trafik kazasında ağır yaralanmış ve kaldırıldığı Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dayısı Saim Mutlu da 2016'da vefat etmişti.