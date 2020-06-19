“Çenede maske” uygulaması

Haber: Erdal Tanrıverdi

Koronavirüsün kısmen yükselişe geçtiği şu günlerde ilimiz Nüfus Müdürlüğünden gelen görüntüler “bu kadarına da pes doğrusu” dedirtti. WhatsApp ihbar hattımıza vatandaşlar tarafından gönderilen görüntülerde İl Nüfus Müdürlüğü içerisinde personel ve bazı vatandaşların koronavirüs tedbirleri kapsamındaki maske ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları görülüyor. Söz konusu görüntüleri gazetemize ulaştıran vatandaşlar, “Biz koronavirüse karşı alınan tedbirlere uyarak maskemizi takıp sosyal mesafeye uymaya çalışıp iş ve işlemlerimizi halletmeye çalışıyoruz. Ancak maalesef Nüfus Müdürlüğü personelinin çoğu maskeyi doğru kullanmıyor. Ağızda olması gereken maskeyi çene altına indirmişler. Kimisinde maske dahi yok. Bina içerisinde ve önünde bazı vatandaşlar da sosyal mesafe kuralına uymuyorlar. Bu konuda hiçbir uyarı yapılmıyor. Kimisi işlemleri sırasında maskesini çıkarıyor. Virüse karşı tedbirlere uymamaları herkesi riske atıyor” diyerek tepkilerini gösterdiler.

Gazetemize ulaşan görüntülerde kimi personelin maske dahi takmadığı, kimisinin maskeyi çene altına indirdiği ve sosyal mesafe kuralına uymadığı apaçık görülürken işlerini halletmek için nüfus müdürlüğüne gelen bazı vatandaşların da maskeyi doğru şekilde kullanmadığı göze çarpıyor. Virüsün ülkemizdeki etkisinin kırılması için gerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerekse Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından sık sık ifade edilen maske ve mesafe kuralının İl Nüfus Müdürlüğünde hiçe sayılmasına yetkili mercilerin ne yorum yapacağı ise merak ediliyor.

Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2020, 00:41