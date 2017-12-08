Haber: Aysun Beykoz

Milli Eğitim Müdürü Cengiz, Umut Can ile yaptığı sohbette eğitim durumu hakkında bilgi alırken, öğrencinin isteklerini sordu. Umut Can’a okul müdürü Murat Bulut’un hediye ettiği tableti tanıtan ve kullanmasınıda öğreten Cengiz, Umut Can’ın ailesi ile sohbet etti. Ziyarette Emine Mehmet Baysal Özel Eğitim Merkezi Müdürü Murat Bulut ve Umut Can’ın evde eğitimini veren öğretmen Engin Polat’ta hazır bulundu.