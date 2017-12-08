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08 Aralık 2017 Cuma
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    • Cengiz engelli öğrencisini evinde ziyaret etti

    Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz ve Milli Eğitim Şube Müdürü Saniye Yurtsever ile birlikte “Özel Bireysel Eğitim” alan öğrenci Umut Can Özbek’i evinde ziyaret etti.

    08 Aralık 2017 Cuma 09:41
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    Cengiz engelli öğrencisini evinde ziyaret etti
    Haber: Aysun Beykoz
    Milli Eğitim Müdürü Cengiz, Umut Can ile yaptığı sohbette eğitim durumu hakkında bilgi alırken, öğrencinin isteklerini sordu. Umut Can’a okul müdürü Murat Bulut’un hediye ettiği tableti tanıtan ve kullanmasınıda öğreten Cengiz, Umut Can’ın ailesi ile sohbet etti. Ziyarette Emine Mehmet Baysal Özel Eğitim Merkezi Müdürü Murat Bulut ve Umut Can’ın evde eğitimini veren öğretmen Engin Polat’ta hazır bulundu.

    Anahtar Kelimeler: Milli, Eğitim, Müdürü, Yusuf, Cengiz

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