



Haber: Ceylan Beykoz

Programa katılan öğretmen ve öğrencilerle kahvaltıda buluşan Milli Eğitim Müdürü Cengiz, konuşmasında öğrencilerin ne kadar şanslı olduğunu, teknik donanımı mükemmel olan bu okulda okumanın kıymetini bilmeleri gerektiğini söyledi. Cengiz “Sizler, şanslı nesillersiniz. Bizler, sizin gibi iyi koşullarda okuyamadık; bugün hala pek çok ilimizde türlü mücadelelerle okula giden kızlarımız var hatta okuyabilmenin şans olduğunu gören kızlarımız... Elimizdekilerin kıymetini bilmeliyiz sevgili gençler ve kendimizi daima geliştirmeliyiz. Hepimiz birbirimizden farklıyız, hepimiz icatlar yapacak güçlü beyinler olarak doğmuyoruz. Birimizde bir yetenek, birimizde on yetenek var. Bize düşen var olan yeteneklerimizi geliştirmek, ben de varım diyebilmek” dedi.

Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz “Bugün bu kahvaltıyla sizleri ziyaret etmekteki amacım, 18 Mart Zaferinin 102. Yıl dönümü münasebetiyle hazırladığınız programdan dolayı sizlere teşekkür etmek. Gerçekten gönülleri fetheden bir program gerçekleştirdiniz. Emeği geçen herkese tek tek teşekkür ediyorum. Daha önce de okulunuzun hazırladığı bir tiyatro gösterisinde bulunmuştum. Öğretmenlerinizin gerek o tiyatroda gerekse bu törende metinleri kendilerinin hazırladığını duymak beni ziyadesiyle memnun etti. Görüyorum ki idarecisinden öğretmenine, öğrencisine çok uyumlu, güzel bir ortamınız var. Bu ortamınızı hiç bozmayarak başarılarınıza yenilerini ekleminizi diliyor, başta okul müdürünüz olmak üzere hepinize teşekkür ediyorum.” dedi.

Programı hazırlayan öğretmen ve öğrencilere teşekkür belgelerini veren Milli Eğitim Müdürü Cengiz, öğretmen ve öğrencilerle günün anısına hatıra fotoğrafları çekiminin ardından iyi dileklerle okuldan ayrıldı.