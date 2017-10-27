Haber: Ceylan Beykoz

Bolu’da Türkçe, Görsel Sanatlar, Bilişim Teknolojileri ve Sınıf Öğretmenlerinden oluşan, Hayat Bilgisi ve Matematik dersleri 3. Sınıf kitaplarını hazırlayan 12 kişilik komisyon üyeleriyle sohbet eden Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz, çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Komisyonda bulunan öğretmenler, çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini ve bakanlıkça talep edilen tarihe kadar kitapları yetiştirmeye çalıştıklarını söylediler. Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz ise “Bakanlığımız çalışmalara tam destek veriyor. İhtiyacınız olması halinde bizden de yardım isteyebilirsiniz. Çalışmalarınızı takdir ediyorum ve başarılar diliyorum.” dedi.