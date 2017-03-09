HABER: Aysun BEYKOZ

Gerede Kaymakamı Cengiz ÜNSAL’ı Birlik Başkanı Tahir GAYRET ve Birlik Başkan Vekili Selahattin AYEN Birlik Genel Sekreteri Selhan ŞİMŞEK karşıladılar.

Ziyarette Birlik Başkanı Tahir GAYRET, Kaymakam Cengiz ÜNSAL’ın ziyaretinden dolayı teşekkür ederek Gerede Kaymakamlığı süresince Gerede’nin gelişmesi noktasında yapacağı hizmetler ve başarılı çalışmalarına yürekten inandığını dile getirerek yeni görev yerinde tekrar başarılar dileyerek hayırlı olsun dedi.

Kaymakam Cengiz ÜNSAL, kendilerinin bu ziyaretini kabul eden ve büyük bir misafirperverlik gösteren Birlik Başkanı Tahir GAYRET ve arkadaşlarına teşekkür etti.Gerede de görev yapacağım süre içerisinde çalışmalarımızı destekleyeceğini ve katkıda bulunacağını bildiğim değerli Gerede Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı ve aynı zamanda Birlik Başkanı Tahir GAYRET’e ayrıca teşekkür ediyorum dedi. Ziyaret iyi niyet temennileriyle son buldu.