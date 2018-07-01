Haber: Semih Baykal

Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden saha komiseri Cezmi Oflaz adına gerçekleştirilen 13’üncü Veteranlar Futbol Turnuvası’nda heyecan aralıksız devam ediyor. B grubunda 4’üncü hafta Karaçayır Spor Tesislerinde oynanan karşılaşmalarla sona erdi. Grubun iddialı ekiplerinden Cengizay İnşaat Kale Yapı ile karşı karşıya geldi. Mücadeleye iki takımda iyi başlarken, ilk yarıda karşılıklı birer gol oldu ve devre 1-1 sona erdi. İkinci yarıda oyun üstünlüğünü ele geçiren Cengizay İnşaat golcü oyuncusu Volkan’ın da katkısıyla arka arkaya goller buldu ve sahadan 4-1 galip ayrılarak dördüncü maçında dördüncü galibiyetini aldı. Bu sonuçla puanını 12’ye çıkaran Cengizay İnşaat lider Hakkı Alper İnşaat Anahtarcı Emin’in ardından averajla ikinci sıradaki yerini korudu. Kale Yapı ise 1 puanda kalarak 7.sıraya geriledi.