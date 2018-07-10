Haber: Esra Öztürk

Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz, Kıbrıscık Kaymakamı Mustafa Köleoğlu´nu makamında ziyaret ederek bir görüşme gerçekleştirdi.

Cengiz, Kıbrıscık Kaymakamlığı ziyaretinin akabinde liselere geçişte uygulanan merkezi sınavın sonuçlarının açıklanmasıyla öğrenci ve velilere yönelik başlatılan tercih danışmanlığı kapsamında Kıbrıscık’a mobil hizmet götüren öğretmenleri tercih merkezinde ziyaret etti. Tercih komisyonunda görev alan öğretmenlerle konuşan Cengiz, tercih döneminin işleyişi ve mobil hizmet hakkında öğretmenlerden bilgi aldı. Tercih yapmak için gelen öğrenci ve velilerle sohbet etti.

Kıbrıscık Şehit Süleyman Tombak İlkokulu, Kıbrıscık Ortaokulu ve Kıbrıscık Şehit Yıldırım Oflaz Çok Programlı Anadolu Lisesi’ni gezerek incelemelerde bulundu.