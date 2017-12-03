Haber: Semih BAYKAL

Edinilen bilgiye göre, bir işletmede oturan müşterilerin masasında cep telefonlarını çalan M.S., olay yerinden uzaklaştı. Daha sonra çaldığı cep telefonunu sahte kimlik ile satmaya çalışan M.S., Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Müdürlüğü ekiplerinin güvenlik kameralarından yaptığı başarılı takip ile yakayı ele verdi. Polis ekiplerinin yaptığı takip sonucu yakayı ele veren M.S. gözaltına alındı.

M.S. emniyetteki işlerinin tamamlanmasının ardından Adliyeye sevk edildi.