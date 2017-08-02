Haber: Kasım ŞAHİN

Edinilen bilgiye göre bu gün saat 13.45 sıralarında cep telefonuna gelen bilmediği bir numarayı açan Muharrem Şengül, kendisini savcı olarak tanıtıp; “Adınız veya banka hesabınız FETÖ/PDY terör örgütüne karıştı. Hemen paranız olan banka şubesini gidin ve bizden talimat bekleyin. Telefonu da kapatmayın. Banka içerisine girdiğinizde size vereceğimiz hesaba para yatıracaksınız. Sizi bu durumdan Savcı olarak kurtaracağım. Ancak, yanınıza gelen kişilere inanmayın onlar polis değil, terör örgütü üyesidir” talimatını aldı.

Banka yetkilileri Şengül’ün sürekli cep telefonuyla konuşmasından tedirgin olunca durumu 155 Polis İmdat hattını bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Bürosunun deneyimli ekibi, hemen Şengül etrafını sararak, şebekenin para istemi işlemini durdurarak irtibatı kesip, dolandırılma olayının gerçekleşmesini önledi. Şengül daha öncede başına böyle bir olayın geldiğini, parasını kaptırmadığını ama bugün havalarında çok sıcak oluşundan kendini kaybettiğini belirtti.

Şengül Asayiş ekiplerine teşekkür ederken, şahsın cep telefonunda yapılan incelemede, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş şubesinin konu hakkındaki Şengül’ün cep telefonuna uyarıcı mesaj attığı da tespit edildi. Dolandırıcılık olayına teşebbüs araştırmasına ve olayları takip etme çalışmalarına stajyer polis adayları da katılarak bizzat gelişmeleri yerinde inceleme fırsatı buldular.