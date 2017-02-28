Bu son yazı dizimizde askerle 800 adet mermi dağıtıldığı ve askerlerin elleri tetikçe tugay dışına çıkmaya hazır oldukları gerçeği gözler önüne sergileniyor.

Şüpheli Vahit SERGİCİ için;

Şüphelinin Bolu 2. Komando Tugay Komutanlığında 2012 yılından beri görev yaptığı ve Üstteğmen rütbesi ile bölük Komutanı olduğu,

15 Temmuz gecesi tugayda nöbetçi subay İbrahim Arslan'ın telefonu ile saat:22.00-22.30 sularında tugaya intikal ettiği, üniformasını giyerek içtima alanına geçtiği, bölüğünü toplamaya çalıştığı ve gelmeyenleri de çağırdığı,

- İçtima alanında yoklama aldığı, koktod düzenine geçilmesi için Murat Yarbay'dan emir aldığı ve gereğine tevessül ettiği,

- Murat Yarbay'ın emri ile garajdan 3 adet ünimog ve 3 adet BMC olmak üzere toplamda 6 adet aracın içtima alanına getirilmesi için Astsubay Turan Atasever'e emir verdiği ve araçların içtima alanına getirildiği ve araçları dışarı çıkarılması durumunda denetlediği,

- Askerlerin hücum yeleği, kompozit başlık ve silahlı olup olmadıklarını kontrol ettiği,

- İçtima alanında koktod düzenindeki ikinci takımın komutanı olduğu,

- İçtima alanına gelen araçların çalıştırılmasında hazır bulunduğu,

- Gelen mühimmatı (mermi) şarjörlere bastırttığı ve bunlara nezaret ettiği,

Yapılan araştırmada;

İlgilinin Bank Asya hesabına rastlanmadığı, doğum ve sabıka kaydının dosyaya eklendiği,

Bolu Tem Şube Müdürlüğünce şüpheli hakkında yapılan araştırmada şahsın sosyal medya hesabında herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı, bylock kaydının bulunmadığı, çocuklarının ve eşinin eğitim, dershane, okul vs. durumları ve Fetö ile iltisakı olduğu düşünülen kişilerle bağlantılarını gösterir herhangi bir bilgi ve belgeye ulaşılamadığının belirlendiği,

Şüphelinin gözaltına alındığı, arama ve el koyma işleminin icra edildiği, dijital materyallere el konulduğu, adli kontrolle serbest bırakıldığı ve savunmasında suçsuz olduğunu beyan ettiğinin anlaşıldığı,

Şüpheli Ahmet ÜNEY için;

Şüphelinin Bolu 2. Komando Tugay Komutanlığında 2015 yılından beri ikmal astsubayı olarak görev yaptığı ve 15 Temmuz gecesi cephaneliğin bir bölümünden sorumlu olduğu,

Olay gecesi ordu evinde bulunurken telefon ile tugaya çağrıldığı ve saat:23.00 sularında tugaya gittiği, üstünü giyindiği ve Semih Üstteğmen'in emri ile kurmay başkanı Veli Ceylan ile görüştüğü, Veli Ceylan'ın kendisinden mermi istediği, koktod düzeni için gerekmeyen ve sorgulamadan emir üzerine cephaneliğe gidip, 800 adetlik bir kasa mermiyi çıkardığı, 5 hücum yeleğine ayrı ayrı 5'er olmak üzere, 5 şarjöre her biri 30 mermi almak suretiyle toplam 750 mermiyi Uzman Çavuş Mustafa Mutlu ve Veli Ceylan'ın habercisi ve şoförüne verdiği, şarjörlerin bilahare hücum yeleklerine konulup, kurmay başkanının aracına yüklendiği, şüphelinin mermilerin şarjörlere basılmasına nezaret ettiği ve bizzat şarjörlere mermi bastığı ve basılan şarjörleri hücum yeleğine koyarak, Kurmay Başkanı Veli'nin aracına yüklediği,

Yapılan araştırmada;

İlgilinin Bank Asya hesabına rastlanmadığı, doğum ve sabıka kaydının dosyaya eklendiği,

Bolu Tem Şube Müdürlüğünce şüpheli hakkında yapılan araştırmada şahsın sosyal medya hesabında herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı, bylock kaydının bulunmadığı, çocuklarının ve eşinin eğitim, dershane, okul vs. durumları ve Fetö ile iltisakı olduğu düşünülen kişilerle bağlantılarını gösterir herhangi bir bilgi ve belgeye ulaşılamadığının belirlendiği,

Şüphelinin gözaltına alındığı, arama ve el koyma işleminin icra edildiği, dijital materyallere el konulduğu, adli kontrolle serbest bırakıldığı ve savunmasında suçsuz olduğunu beyan ettiği ve şüphelinin kamu görevinden emekli olduğunun anlaşıldığı,

Darbe teşebbüsünde bulunduğu iddia edilen şüpheliler, olay gecesi 5442 sayılı Kanuna göre Valinin yardım talebi üzerine "Kolluk Kuvvetlerini Toplumsal Olaylarda Destekleme Kuruluşuna" (KOKTOD) geçtiklerini ve koktod görevine yönelik hazırlık yaptıklarını belirtmişlerse de;

Bolu Valili

ğinin dosya arasında bulunan yazısına göre askerden yardım isteme konusunda yazılı ve sözlü bir emrin olmadığının bildirildiği, böyle bir emir verildiği ve hazırlık yapıldığı kabul edilse dahi KOKTOD düzeninde cephanelikten mermi çıkarılmasının, askere mermi dağıtılmasının, araçların talep olmadan çalıştırılır vaziyette hazır tutulması ve Valiyi almak için özel bir manga hazırlatılmasının KOKTOD düzenine aykırı olduğu, böyle bir düzende yasa ve talimatlar çerçevesinde bu fiillerin yer almadığı ve yasadığı olduğu anlaşılmıştır. SON