Çeri göğsümüzü kabarttı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Yönetmen Murat Çeri'nin ilk uzun metraj filmi "Bir Düş Gördüm", açılışını yaptığı 5. İskandinav Uluslararası Film Festivali'nden iki ödülle döndü. TRT'nin ortak yapımcılığında çekilen film, Helsinki'de düzenlenen festivalde En İyi Görüntü Yönetimi ve En İyi Kostüm Tasarımı ödüllerine layık görüldü. Uluslararası ismi "In My Dream" olan, Bolu, Ankara ve İstanbul'un çeşitli yerlerinde çekilen filmin görüntü yönetmenliğini Durmuş Sorkut, kostüm tasarımcılığını ise Ebru Tunçoktay yaptı.

Filmin festival sürecini ve kazandığı ödülleri anlatan yönetmen Murat Çeri, 5. İskandinav Uluslararası Film Festivali'nde katılan filmleri inceleyince başvuru yapma fikrinin güçlendiğini söyledi. Çeri, "Bir Düş Gördüm" filminin festivalde yarışan diğer filmlere göre daha düşük bir bütçeye sahip olduğuna dikkati çekerek, "İskandinav ülkelerinde seçilen filmlerin çok titiz seçildiğini ve orada gösterim yapmanın muadili diğer festivallerden biraz daha önemli olduğunu öğrendim. Maddi imkanları yüksek filmlerle yarışıyordu, o filmlerin arasından sıyrılıp ödül alacağımızı düşünmemiştim. Sonuç olarak En İyi Görüntü Yönetimi ve En İyi Kostüm Tasarımı ödüllerini aldık. Daha önce İskandinav Uluslararası Film Festivali'nde bir Türk filmi yarışmamıştı, bu anlamda da bir ilk oldu. Öyle tahmin ediyorum ki bundan sonraki festivallerde de Sinematografi Ödülü'ne layık görülürüz. Çünkü görseli güçlü bir film, bu konuda iddialı bir eser ortaya koyduk" ifadelerini kullandı.

Film ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Bolu Valisi Ahmey Ümit, “Valiliğimizin katkı ve destekleriyle Seben ve Gerede ilçelerimizde çekimleri yapılan ‘Bir Düş Gördüm’ uzun metrajlı ilk filmiyle Finlandiya’da iki ödül birden kazanan Bolulu Yönetmen Murat Çeri’yi ve ekibini kutlar,Brezilya Film Festivalinde de başarılar dilerim.Yolları açık olsun” dedi.

Filmde Nevzat Yılmaz, Harun Reha Pakoğlu, Ferda Işıl, Recep Çavdar, İsmail Hakkı, Nurdan Albamya, Mustafa Halazaroğlu, Emin Yalçın, Fatih Dokgöz, İsmail Kavrakoğlu, Furkan Aydın Çelik, Muhammed Emir Balcı, Muhammed Yakup Baybars ve Yusuf Ekinci rol alıyor. 2018'de düzenlenen Boğaziçi Film Festivalinde Bosphorus Film Lab'in finalistlerinden olan, aynı yıl Malatya Film Festivali'nden de "TRT Ön Alım Yapım Desteği" ile dönen "Bir Düş Gördüm"de, belediyelerin ve STK’ların gençlik merkezlerinde bulunan, daha önce hiç oyunculuk tecrübesi olmayan çocuk oyuncular bulunuyor. "Bir Düş Gördüm" ayrıca 22 Ekim-4 Kasım arasında Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde 44'üncüsü düzenlenecek Sao Paulo Uluslararası Film Festivali "Yeni Sinemacılar" bölümünde yarışacak.

FİLMİN KONUSU

Dokuz yaşındaki Tarık’ın yaşadığı bir trafik kazası sonrası başından geçenlere odaklanan "Bir Düş Gördüm"ün konusu şöyle:

"Kazada babası hayatını kaybeden, annesi komaya giren Tarık hafıza kaybı yaşar. Geçmişiyle bağı sadece gördüğü simgesel düşlerdir. Kazadan sonra köye dedesinin yanına giden Tarık, bu yeni hayatını, düşlerini ve orada yaşadıklarını hayata tutunma aracı olarak kullanır. Bu arada Tarık, annesi ölen bir sıpayı yaşatma çabasındadır."