Çeşitli komisyonluğuna havale edildi



Haber: Ceylan Beykoz

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın yönettiği Belediye Meclis Toplantısının Mayıs ayı 1.oturumun da, Belediye Kanunun 15. Maddesi B bendine göre Tıp Fakültesi Taksi Durağı, Cici Taksi Durağı ve Hisar Taksi Durağında çalıştırılmak üzere yeni ticari taksi plakası verilmesi yönünde gündem maddesi görüşüldü. Başkan Özcan talebin kendinden gitmediğini söyledi. Konu Çeşitli İşler Komisyonluğuna havale edildi. Özcan konu ile ilgili görüşmelere Şoförler Odası temsilcisi mutlaka olsun çağrısında bulundu.

“SON KARARI MECLİS OLARAK BİZ VERECEĞİZ”

Gündem maddesi hakkında Başkan Özcan, “Bunu Komisyona havale edelim. Yalnız sizden ricam şu Şoförler Odası Temsilcisi mutlaka olsun. Onlarında muvaffaktı olsun. Arkadaşlar bu talep benden gelmiş bir talep değil. Bazı belediye başkanları parasız kalınca diyor ki ‘Gidip birkaç taksi ihalesine çıkayım’. Çeşitli işler komisyonluğuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Çeşitli İşler Komisyonluğu konunun muhataplarını da çağırsın toplantıya, hem şoförler odasını hem de ilgili taksi duraklarından ilgili yetkiliyi çağırsın. Onlarında fikirlerini alalım. Ama tabi son kararı meclis olarak biz vereceğiz” ifadelerine yer verdi.