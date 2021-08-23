Çeşmeden su atarak söndürdü

Haber: Aysun Beykoz

Olay ilçemiz Yeniçağa’ya bağlı Hamzabey köyünde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Balya makinesine bir taş çarpması sonucu kıvılcımın çıktığı iddia edildi. Ormanlık alanın yakınlarında traktör ile balya yapan sürücü, kıvılcımı görür görmez faciayı önlemek adına traktörle hemen su çeşmesinin bulunduğu yere kadar gitti. Sürücü, gittiği çeşmeden kendi çabası ile zamanında müdahale ederek balya makinesine su attı ve facianın önüne geçti. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede Yeniçağa Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri geldi. Soğutma çalışmalarının ardından balya makinesinin ve tarlanı herhangi bir zarar görmediği öğrenildi.