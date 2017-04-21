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21 Nisan 2017 Cuma
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    • Çeşmeler yıkandı

    Bolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri İzzet Baysal Caddesi üzerinde bulunan ve hayırseverler tarafından yaptırılan kökez çeşmelerini büyük bir itinayla yıkayıp, mazgalları temizlediler.

    21 Nisan 2017 Cuma 11:01
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    Çeşmeler yıkandı
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    Haber: Kasım ŞAHİN

    Temizlik İşleri Müdürlüğünde görev yapan personel kökez çeşmesi temizliği operasyonu başlattı. Sabah saatlerinde kadınlı erkekli personel İzzet Baysal Caddesi üzerinde bulunan kökez çeşmelerinin mermerlerini, çevresini ve tıkanan mazgalları temizleyerek, aklayıp pakladılar.

    Temizlik çalışmasını titiz bir şekilde gerçekleştiren ekiplerin bu çalışmalarını gözlemleyen vatandaşlar; “Bolu Belediyesi Temizlik İşleri iyi çalışıyor. Biz vatandaşlar olarak çeşmelerimizi temiz kullanmıyoruz. Bir çok kişi çeşmeleri ayrıca hor kullanıyor. Yapılan bu hizmeti taktirle karşılıyoruz. Çeşmelerimizin temiz olması, şehrimize gelen yabancıları da iyi düşüncelere sevk ediyor” dediler.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Belediyesi, Temizlik, İşleri, Müdürlüğü

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