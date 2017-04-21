Haber: Kasım ŞAHİN

Temizlik İşleri Müdürlüğünde görev yapan personel kökez çeşmesi temizliği operasyonu başlattı. Sabah saatlerinde kadınlı erkekli personel İzzet Baysal Caddesi üzerinde bulunan kökez çeşmelerinin mermerlerini, çevresini ve tıkanan mazgalları temizleyerek, aklayıp pakladılar.

Temizlik çalışmasını titiz bir şekilde gerçekleştiren ekiplerin bu çalışmalarını gözlemleyen vatandaşlar; “Bolu Belediyesi Temizlik İşleri iyi çalışıyor. Biz vatandaşlar olarak çeşmelerimizi temiz kullanmıyoruz. Bir çok kişi çeşmeleri ayrıca hor kullanıyor. Yapılan bu hizmeti taktirle karşılıyoruz. Çeşmelerimizin temiz olması, şehrimize gelen yabancıları da iyi düşüncelere sevk ediyor” dediler.