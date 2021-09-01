Özel Haber: Yasin Bilgi

Türkiye’nin dört bir yanında anaokulu ve ilkokul birinci sınıflarda uyum eğitimi başladı. Öğrencilerin, koronavirüs salgını sürecinde zaman zaman ayrı kaldığı okullar, yüz yüze eğitim kapsamında kapılarını miniklere açtı. Okullara ebeveynlerinin eşliğinde gelen öğrenciler, maske kontrolü ve Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulamasının ardından bahçeye alındı. Burada öğretmenlerini bekleyen çocukların heyecanlı oldukları görüldü. Okul bahçesinde çocuklarının servis kayıt işlemlerini yaptıran velilerden bazıları, eğitimin ilk günü hatırası için öz çekim yaptı. Öğrenciler daha sonra sınıflara alınırken, bazı aileler çocuklarını okulun çevresinde bekledi. Bizde bekleyen öğrenci velilerine ilk günün nasıl olduğunu? Pandemi kuralları çerçevesinde okulların açılmasını nasıl değerlendirdiklerini sorduk.

“CESUR BİR ADIM OLARAK BULUYORUM”

1.sınıf öğrenci velisi Bilal Uçar, “okulların açılması iyi, cesur bir adım olarak buluyorum ve destekliyorum. Ama bu işin yüzde 50 sorumluluğu da velilerde, halkta. Bu atılan adımın olumlu olması için devamını bizler getireceğiz çocuklarımızla birlikte. O anlamda olumlu güzel bir adım, çocuklarda mutlu şuan güzel her şey. Tabi bazen ufak tefek istenmeyen durumlar görüntüler olabilir onlarda daha iyiye gidecektir” dedi.

“VİRÜS, YAZIN TABAN, KIŞIN TAVAN YAPIYOR”

Özgür Kırlıoğlu, “evdeyken çocuklar normal yaşantısındaydı. Eğitim daha önemli okulların açılması iyi oldu. Avrupa’da bakarsanız, pandemi döneminde çoğu Avrupa ülkesi okulları kapatmadı. Çok kısa bir dönem okullarını kapattı ama sonra açtı. Türkiye’de niye böyle bir şey uygulandı onu da bilemiyorum. Şöyle de bir durum var şahsi fikrim, yaz döneminde nedense bu virüs taban yapıyor, kış döneminde tavan yapıyor. Enteresan” ifadelerini kullandı.

İlknur Güney, “herkes aşısını olduktan sonra sağlık tedbirlerini aldıktan sonra bir şey olacağını zannetmiyorum. Benim çocuğum da 1.sınıfa başladı tedirginim açıkçası. Acaba nasıl olacak? Nasıl gidecek? Öğretmenlerimiz aşılarını oldu mu?” şeklinde konuştu.

Servis şoförü olan Metin Çizmeci, “Öncelikle öğrenci servisi yapan arkadaşları virüs çok etkiledi. Herkes çok zor şartlarda bu iki yılı tamamladı. Okulların açılmasını dört gözle bekliyorduk. Herkes aşısını yaptırsın. Ben aynı zamanda da bir babayım 2 tane çocuğum var. Açılmayacaksa da öğrencilere sınıf atlattırılmasın. Çocuklar bilgisayar karşısında bir yere kadar bir şey öğrenebilirler. Açılmada sınıf atlattırmak, artık nerdeyse cahil bir nesil geliyor. Adam 2 yıllık üniversiteye yazıldı, okumadan mezun oldu. Alt yapılar deseniz zaten çürüdü gitti” dedi.

Mahmut Ünalan, “Çocuklar için iyi oldu ama ne kadar iyi olur ileride göreceğiz. İnşallah vakalar artmaz. İyi olur diye düşünüyoruz. Sabah okula giderken çok mutluydu, sabahları erken kalkmayan çocuk erkenden kalktı okul sevinciyle” dedi.

Mesut Aköğretmen, “Uzunca bir süredir çocukların eğitimden uzak kalması da çok hoş değil. 2 senedir alışkın çocuklar, bizde sürekli uyarıyoruz gerekli önlemleri alıyoruz veli olarak” ifadelerine yer verdi.