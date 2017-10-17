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17 Ekim 2017 Salı
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    • Çetin hocaya Santos’dan dua

    Boluspor’un efsane futbolcularından Çetiner Erdoğan, Boluspor Spor Kompleksinde düzenlenen törenle son yolculuğuna gözyaşları arasında gönderildi. Kırmızı beyazlı ekibin Brezilyalı futbolcusu Santos, Çetin hocaya dua etti. Eski ve yeni futbolcu ile yöneticiler veda töreninde bir araya geldi.

    17 Ekim 2017 Salı 15:51
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    Çetin hocaya Santos’dan dua
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    Haber: Kasım ŞAHİN

    Yakalandığı amansız hastalığı yenemeyen ve Pazartesi günü tedavi gördüğü Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 67 yaşındaki halata gözlerini yuman iki çocuk iki torun sahibi Boluspor’un 7 numaralı forma giyen efsane futbolcu Çetiner Erdoğan, son yolculuğuna Boluspor Spor Kompleksinde yollandı. Çetiner’in yıllarca üzerinden çıkartmadığı ve terlettiği 7 numaralı forması tabun üstüne konuldu, yetiştirdiği genç futbolcuları ise cenaze başında nöbet tuttu.

    AİLESİ GÖZYAŞI DÖKTÜ

    Boluspor tesislerinde düzenlenen veda töreninde Çetin hocanın eşi Şenay, çocukları, torunları ve ağabeyi Hasan Erdoğan gözyaşlarına hakim olamadılar. Çetin hocanın kızları ve torunları, tabuta sarılarak gözyaşı döktüler.

    ESKİ FUTBOLCULAR VE YÖNETİCİLER ÇETİN HOCAYI UNUTMADI

    Çetin hocanın yıllarca hizmet verdiği Boluspor Kulübünün tesislerindeki veda yolculuğuna eski futbolculardan, Vadi, Sasa Mustafa, Çinçon Selahattin, Büyük İbo, Ferit, Kaleci Çetin, Şükrü, Erol, Selçuk Sanbay, Kaleci Faruk, Müfit ile Eski Başkanlardan Yener Bandakçıoğlu, Emin Semercioğlu, Mehmet İnceayan ve şu anki Başkan Necip Çarıkçı katıldı.

    SANTOS DUA ETTİ

    Boluspor’un Brezilyalı futbolcusu Santos, Bolunun tanınmış hocalarından olan Lütfü Karataş’ın duası sırasında futbolcu arkadaşları birlikte ellerini açarak dua etmesi gözlerden kaçmadı. Törene tüm branşlarda futbol oynayan oyuncular ile teknik heyet ve Boluspor teknik direktörü Fuat Çapa katıldı kaldı. Çapa’ın çok üzgün olduğu gözlemlendi.

    48 SENELİK ARKADAŞIM

    Yıllarca Boluspor da top oynayan ve hiçbir zaman Boluspor’u gönlünden atamayan eski futbolcu ve Çetin hocanın en iyi arkadaşlarından olan Vadi Kesimal, yaptığı konuşmada; “Üzüntümüz çok büyük, bütün camianın başı sağ olsun. Çetin’le 48 yıl önce tanıştık, yıllarca aynı odayı paylaştık. Rahmetli çok iyi biri, çok dürüst bir insan, spor ahlakıyla yetişmiş ve kendini yetiştirmiş bir insan, çok iyi bir kardeşimdi, çok iyi bir baba ve eşti. Derin üzüntü içerisindeyim” dedi. Daha sonra kürsüye gelen TÜFAD Başkanı İsmail Dilber’de; “Zor günlerden birini yaşıyoruz. İyi oyuncu, iyi eş, iyilik dolu bir futbolcumuzu, idarecimizi kaybettik. Sevgili hocam seni asla unutmayacağız” açıklamasında bulundu.

    BOLUSPOR VAR OLDUĞU SÜRECE YAMAYA DEVAM EDECEKTİR

    Veda töreninde son olarak kürsüye gelen Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı, Çetin hoca için; “Çetiner Erdoğan Boluspor’da çok önemli anılar bırakmıştır ve bu anılar Boluspor var olduğu sürece yamaya devam edecektir. Bu gün burada Boluspor tarihinde önemli bir yeri olan Çetin ağabeyimize görevimizi yerine getirmek için O’nu ait olduğu yerden, Boluspor kulübümüzden uğurlamak istedik. Çetin ağabeyimizin hikayesi uzunudur. Çünkü o son anlarına kadar Boluspor’u yaşamıştır” dedi. Boluspor Tesisleri önünde düzenlenen törenin ardından Çetin Hoca Kalıcı Konutlar Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanarak, Şehit mezarlığına defnedildi.

     

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