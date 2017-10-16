Haber: Kasım ŞAHİN

Milli Eğitim Ders Araçları Şube Müdürlüğünden emekli olan 67 yaşındaki 2 çocuk babası olan ve yıllarca Bolusporda futbolculuk yapan, kırmızı beyazlı camiadan hiçbir zaman uzak kalmayan son olarak ta Boluspor Gençlik ve Geliştirme Merkezi Teknik Sorumlusu olarak görev yapan Çetiner Erdoğan, yakalandığı amansız hastalıktan kurtulamayarak vefat etti.

Geçtiğimiz Çarşamba günü Ankara Onkolji Hastanesinde tedavi görürken, Cuma günü Abant İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesine sevki yapılan Çetiner Erdoğan bu gün saat 12.24’de hayata gözlerini yumdu.