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16 Ekim 2017 Pazartesi
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    • Çetin Hocayı kaybettik

    Yıllarca Boluspor’a futbolculuk ve teknik heyet olarak hizmet veren 67 yaşındaki Çetiner Erdoğan, saat 12.45’de tedavi gördüğü Abant İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesinde hayata gözlerini yumdu.

    16 Ekim 2017 Pazartesi 13:08
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    Çetin Hocayı kaybettik
    Haber: Kasım ŞAHİN
    Milli Eğitim Ders Araçları Şube Müdürlüğünden emekli olan 67 yaşındaki 2 çocuk babası olan ve yıllarca Bolusporda futbolculuk yapan, kırmızı beyazlı camiadan hiçbir zaman uzak kalmayan son olarak ta Boluspor Gençlik ve Geliştirme Merkezi Teknik Sorumlusu olarak görev yapan Çetiner Erdoğan, yakalandığı amansız hastalıktan kurtulamayarak vefat etti.
    Geçtiğimiz Çarşamba günü Ankara Onkolji Hastanesinde tedavi görürken, Cuma günü Abant İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesine sevki yapılan Çetiner Erdoğan bu gün saat 12.24’de hayata gözlerini yumdu.

    Anahtar Kelimeler: Yıllarca, Boluspor’a, Futbolculuk, Teknik, Heyet

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