Çetin Uç adaylığını açıkladı

Haber: Volkan Yılmaz

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 11 Ocak’ta gerçekleştirilecek olan merkez ilçe başkanlığı kongresi öncesi iki aday belli oldu. Merkez İlçe Eski Başkanı ve mevcut İl Başkan yardımcılığı görevini yürüten Çetin Uç adaylığını yaptığı basın toplantısı ile duyurdu. Parti binasında yoğun katılımla gerçekleştirilen basın toplantısında ilk olarak açıklamalarda bulunan İl Başkanı Kazım Karsu, "Aday belirleme bizim için şölen gününün başlangıcıdır. Cumhuriyet Halk Partisi’nin demokrasiyi en son noktasına kadar uygulayan bir partidir. Cumhuriyet Halk Partisi siyaset yapılacak partilerin en başında gelen partidir. Cumhuriyetin kurucusu yüce Mustafa Kemal Atatürk ve onun arkadaşlarının felsefesinin güden, Cumhuriyetin korunması için tüm dünyaya meydan okuyan bir liderimizin partisi, onun yuvası, onun meydanı diye düşünüyorum. Bir partinin ne kadar çok adayı varsa o parti o kadar demokrasiye, insan haklarına, güzelliklere önem veriyor demektir. Birden fazla adayın eğer partisine zarar vermiyorsa, partisinin uçlarına dokunmuyorsa, cumhuriyetin felsefesinin tersine konuşmuyorsa bu bir zenginliktir diye düşünüyorum. Çetin Uç arkadaşım, kendisi en güzel yerde en güzel partide partinin en güzel noktasında merkez ilçe başkanlığı adaylığını ilan edecek sizlere. Kendisini kutluyorum, alnından öpüyorum. Çok aday olmasına ben önem veriyorum. Kurallara, kaidelere, tüzüğe, yönetmeliğe uyduğu takdirde en güzel şeyi yapıyor bize ışık tutuyor” dedi.

“CUMHURİYET HALK PARTİSİ YÜREĞİME İŞLETTİĞİM BİR SEVDADIR”

Cumhuriyet Halk Partisi’nin kendisi için bir ideoloji, bir siyasi örgütten öte yüreğine işlettiği bir sevda olduğunu ifade eden Çetin Uç ise “Ben bu partiye adım attığım zaman, Henüz bıyıkları terlemeye başlamamış bir çocuktum. Gençlik hevesiyle yarimin elini tutup sokaklarda gezemeden, 6 oklu bayrakları sırtlayıp sokak sokak gezip bayrak astım. Yarime şiirler yazamadan, Sloganlar, bildiriler yazarak kapı kapı dağıttım. Bugün sizin karşınıza; Cumhuriyet idealleri uğruna sokaklarda üşüyen çelimsiz bedenimin, Bolu'nun arka sokaklarında çamurlarla yoğrulan ayaklarımın, Kışın ayazında soba bulamayıp, nefesimle ısıtmaya çalıştığım ellerimin, parmaklarım ve yüreğimin selamıyla, namusuyla geldim” dedi.

“DÜN YARIM KALAN O SEVDAYI TAMAMLAMAK İÇİN BURADAYIM”

Yarım kalan sevdayı tamamlamak istediğini belirten Uç “Biz siyasetin sıcak odalarında, lüks koltuklarında büyümedik. Biz siyasetin sokaklarında büyürken, CHP'nin pankart asan, bayrak asan ÇETO'su oldum. Sonra da, partimin en zor günlerinde, Merkez ilçe Başkanı olma şerefine eriştim. Kavganın, çekişmenin içerisinde, yüreğinde Cumhuriyet sevgisi genç bir delikanlı olarak Merkez ilçe Başkanlığı yaptım. Başta Sayın Belediye Başkanımız Tanju Özcan ve İl Başkanımız Kazım Karsu O genç delikanlının yüreğinde ki sevdayı gördü ve ona sahip çıktılar. Tanju Başkanımız ve il başkanımız olmak üzere tüm partililerimize minnettarlığımı belirtmek isterim. İşte bugün; Dün yarım kalan o sevdayı tamamlamak için sizin karşınızdayım. Bugün Cumhuriyet Halk Partisinin Bolu'da yakaladığı başarıya hepinizin katkısı çok büyüktür. Bunu birlikte, el ele vererek, birbirimize güvenerek başardık. Yine Sayın Başkanımız Tanju Özcan'a, İl Başkanımız Kazım Karsu'ya, Kadın Kolları Başkanlarımız, Zuhal Toker Işın'a, Güldane Sahin'e, İl — ilçe Gençlik Kolları Başkanlarımıza ve gerçekten verdikleri emeklerle bu başarıda büyük pay sahibi olan tüm kadın kolları yöneticilerimize ve Gençlik Kolları yöneticilerimize, Belediye ve İl Genel Meclisi üyelerimize, gönülden, beklentisiz çalışan tüm partililerimize sonsuz teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“BU ŞÖLENDE KAZANAN BOLU OLACAK”

11 Ocak Cumartesi günü yapılacak olan kongrede resmen aday olduğunu belirten Uç, “Bana güvenerek imza veren, destekleyen delegelerimizin teveccühüyle, tüm örgütü kucaklayan bir yaklaşımla 11 Ocak Cumartesi günü yapılacak olan kongremizde, Merkez ilçe Başkanlığına adayım. Cumhuriyet Halk Partisinin kongrelerinde kaybeden olmaz. Demokrasi kazanır, cumhuriyet kazanır. Cumhuriyet Halk Partisi kazanır. İnanıyorum ki bu şölende kazanan Bolu olacak. Cumhuriyetin ve partimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, bizlere emanet ettiği ilke ve devrimlerin heyecanı ve gücüyle hepinizi saygıyla selamlıyor, geldiğiniz için tekrar teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“DELEGE LİSTESİ CUMA GÜNÜ TESLİM EDİLDİ”

Açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çetin Uç, delege listelerine kendi imkanlarıyla ulaşabildiklerine ulaştıklarını fakat YSK’nın kesin listesinin 3 Ocak Cuma günü teslim edildiğini ifade etti.

Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2020, 14:16