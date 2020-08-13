Çetinbaş müjdeyi verdi

Haber: N. Halid Altundal

Göynük Belediye Başkan Yardımcısı Samet Çetinbaş, Yerel Yönetimler ve Şirketlerindeki Yetki, Yükümlülük ve Sorumluluklar konulu eğitim programına katılmak için Antalya’da Başkan Ahmet Çankaya’nın yokluğunu aratmıyor. Belediye çalışmalarını aksatmadan yürüten Başkan Yardımcısı Çetinbaş, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Emlak Dairesi Başkanı Mehmet Akif Yakar’a bir ziyaret gerçekleştirdi. 2. Etap Göynük Toki Toplu Konutlarının yapılacağı alanın tapularını Yakar’a teslim eden Çetinbaş, Göynüklülere de bir müjdeyi verdi.

2. Etap Göynük Toki Toplu Konutları İnşaatı ihalesinin önümüzdeki günlerde gerçekleşeceğinin haberini Göynük halkıyla paylaşan Çetinbaş, projenin ilçeye hayırlı olması temennisinde bulundu.