Çetinkaya; “Cumhurbaşkanının partisiz olması gerekir”

Haber: C. Kutay AYKAN

Bilindiği gibi Türkiye’miz son 5 yılda 5 büyük seçim, 1 Cumhurbaşkanlığı seçimi bir de referandum olmak üzere toplam 7 seçim geçirildiğini ifade eden Saadet Partisi Bolu İl Başkanı Veysel Çetinkaya şunları söyledi; “Bu seçimlerin ülke ekonomisine, devlet hazinesine getirdiği maddi külfetin yanında, seçimlerin ülkemiz halkı üzerinde de sıkıntı ve gerilime neden olmuştur. Maalesef yetkililerin kullandığı sert söylemler, ayrıştırıcı ifadeler Aziz Milletimiz arasında kutuplaşmalara ve kamplaşmaya sebep olmuştur. Bu durum milletimizin birlik ve beraberliği için büyük tehlike oluşturmaktadır. O sebepten biz Saadet Partisi olarak ülkemiz birliği için bu tür söylem ve davranıştan sürekli uzak kalmaya çalıştık. Çatışmacı ve ayrıştırıcı bir dil asla kullanmadık. Şimdi seçimlerin olmadığı bir döneme girdik. Gerçek gündeme dönülmelidir” dedi.

TOPYEKUN MİLLETİN BAŞKANI OLMALI

Saadet Partisi olarak bizim en önemli gündemimiz Ülkemizin birlik ve beraberliğini temin etmek, kutuplaştırıcı ve ayrıştırıcı tutumdan halkımızı uzaklaştırmaktır. Bize göre buradaki en büyük problem Cumhurbaşkanı’nın taraflı olmasıdır. Ülkeyi birleştirecek Cumhurbaşkanlığı Makamı maalesef ülkeyi kutuplaştıran, ayrıştıran, ötekileştiren ve düşmanlaştıran bir makama çevrilmiştir. Cumhurbaşkanı topyekun milletimizin başkanı olması, her ferdi, her düşünceyi ve her inancı kucaklaması gerekirken, seçim kazanma arzusu ile ve tabii olarak ‘parti genel başkanı sıfatı ile ancak kendi partisinin dahil olduğu gurubu öncelemiş ve milletin kalan bölümünü dışlayan ve aşağılayan bir üsluba yönelmiştir. Bu sebepten biz Saadet Partisi olarak ta baştan beri Cumhurbaşkanı’nın partisiz olması, seçildiği zaman partisi ile ilişkisinin kesilmesi gerçeğini savunduk ve bunda ısrar ediyoruz.

TARIM VE HAYVANCILIK DESTEKLENMELİ

Bize göre 2.önemli gündem ekonomidir. Vahşi kapitalizmin, faizci ve ranta dayalı ekonomi anlayışından derhal vazgeçilmeli, üretime yönelik ekonomik anlayışın uygulamasına geçilmelidir. Tarım ve Hayvancılık desteklenmeli, bu alandaki girdiler ucuzlatılmalıdır. Tekrar ediyoruz. Beton ve asfalta yatırım yaparak bir ülke güçlenmez. Ancak bilgi ve teknoloji üreten bir toplum olmak zorundayız. Bize göre önemli bir diğer gündem ise işsizlik ve gelir adaletsizliğidir. TÜİK’in raporlarına göre bu yılın başındaki işsizlik rakamları maalesef geçen yıla göre % 3.9 artarak % 14.7’ye yükselmiş, işsiz sayısı bir önceki yıla göre 1 milyon 259 bin kişi artarak 4 milyon 668 bine ulaşmıştır. Gençlerde bu oran daha da fazladır. Maalesef genç işsizlerin oranı % 26.7’dir. Bu ülkemiz için kapkara bir tablodur. Diğer taraftan gelir adaletsizliği gün geçtikçe artmaktadır. Hükümet elektrik, doğalgaz ve akaryakıta % 15’lere varan zamlar yapmış; memur, işçi ve emekliye Temmuz başında enflasyon farkı vermemek için Haziran’ın 25’inden sonra yapmış, zira enflasyon hesaplaması ayın 25 üzerinden yapılmaktadır. Memur, işçi ve emekli bu enflasyon farkını Ocak 2020’de alabilecektir. Diğer yandan, Cumhurbaşkanlığı YİK üyelerinin maaşına 5 bin TL zam yaparken, çalışana 57 ila 300 TL arasında zammı çok görmektedir. Saadet Partisi olarak yaşanan ekonomik krizin faturasının tamamen çalışana kesilmesini doğru bulmuyoruz. Bize göre Türkiye gerçek gündemine geri dönmelidir. Bu problemlerin çözümünün tek çaresi Saadet Partisi’nin ortaya koyduğu reçetedir. Bu vesile ile herkese saadetler diliyoruz.