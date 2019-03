 Çetinkaya, “Görüntü kirliliğinin dozu artırılmıştır”

Haber: BMA

Saadet Partisi(SP) Bolu İl Başkanı Veysel Çetinkaya, yazılı bir basın açıklaması yaparak 31 Mart Yerel Seçimlerine ilişkin yürütülen seçim kampanyalarını değerlendirdi. Türkiye genelinde olduğu gibi ilimiz Bolu’da da tüm seçim bölgelerinde tek başına seçime giren tek parti olduklarının altını çizen SP İl Başkanı Çetinkaya açıklamasında, “Adaylarımız ve teşkilatımız Bolu’nun her yerinde hız kesmeden çalışmalarına devam ediyor. Tüm seçim bölgelerinde seçimleri kazanmak üzere çalışıyoruz” dedi.

“DEVLET İMKANLARINI KULLANARAK PROPAGANDA YAPIYOR”

Siyasi Partilerinin eşit şartlarda kampanya yürütmediklerini söyleyen Çetinkaya ayrıca, “İktidar partisi çok yüksek bütçelerle ve devlet imkanlarını da kullanarak propaganda yapıyor. Maalesef Türkiye’de devlet imkanlarını kullanılarak seçim çalışması yapmak artık vaka-ı adiye oldu. İnşallah biz buna son vereceğiz. Diğer siyasi partilere de belli miktarlarda hazine yardımı yapılıyor. Biz ise tamamen teşkilatımızın fedakârca yaptığı bağışlarla seçim sürecini yürütüyoruz” diye konuştu.

“GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİNİN DOZU ARTIRILMIŞTIR”

“Şu an Bolu’da nereye baksanız her yerde AK Parti’nin reklamları var” diyerek açıklamasına devam eden Çetinkaya, “Bu görüntü kirliliği olduğu gibi aynı zamanda israftır. Bunu vatandaşlarımızın da bu şekilde değerlendirdiğini görüyoruz. Ekonomik krizin had safhada olduğu bir dönemde ben kendilerine mütevaziliği tavsiye ediyorum. Seçim mevzuatı gereği seçimden önceki son 4 haftada ilçe seçim kurulları açık alan reklam mecraları için tüm siyasi partilerden talep toplar. Bolu Merkez İlçe Seçim Kurulu tarafından özel sektöre ait aydınlatma direkleri ve billboardlar için partimize de resmi yazı gönderilerek talebimiz sorulmuştur. Fakat seçime son 20 gün kala İzzet Baysal Caddesinde Bolu Belediye’sine ait aydınlatma direkleri reklam mecrasına dönüştürülerek, yeni bir reklam alanı icat edilmiştir. Bu alan ise seçimlere katılan hiçbir siyasi partinin haberi olmadan tamamen AK Parti’ye tahsis edilerek adeta mevcut görüntü kirliliğinin dozu artırılmıştır” ifadelerini kullandı.

“AK PARTİ KİRA BEDELİ ÖDEYECEK MİDİR?”

SP İl Başkanı Çetinkaya açıklamasının sonunda ise şunları söyledi: “Şimdi basın aracılığıyla kamuoyu nezdinde şu soruları sormak istiyorum:

1-Seçime özel olarak icat edilen bu reklam mecraları kimin ya da kimlerin talimatı ile oluşturulmuştur?

2-Bolu Belediyesi İlçe Seçim Kurulu’na böyle bir reklam mecrası olduğu yönünde bir bilgi vermiş midir?

3-Bilgi verildi ise İlçe Seçim Kurulu seçime katılan diğer siyasi partilerden niçin talep toplamamıştır?

4-Bilgi verilmedi ise İlçe Seçim Kurulu bu usulsüzlüğe niçin müdahale etmemiştir?

5-AK Parti İzzet Baysal Caddesi üzerinde bulunan bu aydınlatma direklerine reklam vermek için Bolu Belediyesi’ne ne kadar kira bedeli ödemiştir? Ya da kira bedeli ödeyecek midir?

Bu konuda çok daha fazla soru sorulabilir, şimdilik bu kadarla iktifa ediyoruz. Bu konunun takipçisi olacağımızı ve gerekli mercilere müracaatlarımızı yapacağımızı belirtmek isterim. 31 Mart yerel seçimlerinin Bolu’muz ve Türkiye için hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum.”