Çetinkaya, “Şeref arayan bu kapıda bulur”

Haber: Aysun Beykoz

Saadet Partisi Bolu Teşkilatları, İl Divan Toplantısını geniş bir katılımla gerçekleştirdi. Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hakkı Akkiraz’ın da katıldığı toplantıya Saadet Partisi İl Başkanı Veysel Çetinkaya, İlçe Teşkilat Başkanları, İl ve İlçe Yöneticileri, Gençlik ve Kadın Kolları ile partililer katıldı.

Toplantıda ilk olarak konuşan SP İl Başkanı Çetinkaya, “Tarih boyunca hak ve adalet için mücadele etmiş ve simge konumuna gelmiş Şeyh Tokadi Hayrettin Hazretleri, Şeyh Ümmü Kemal Hazretleri, Şeyh Ramazan Dede, Şeyh Akşemseddin Hazretleri, Merhum Ekrem Doğanay gibi hak mücadelesinde isim olmuş ve bu beldede yaşayıp ahirete intikal etmiş kişilerin manevi huzurunda sözlerime yüce Allah’a hamd ederek başlıyorum” dedi.

ÇETİNKAYA “BUNDAN DAHA ÜSTÜN, BUNDAN DAHA HAK BİR DAVA YOKTUR”

“Tarih boyunca hakkı üstün tutmak için, hakkı hakim kılmak için, zulme karşı mücadele için, zulmü ortadan kaldırmak için mücadele etmiş topluluğun devamı Saadet Patisidir, Milli Görüştür” diyen İl Başkanı Çetinkaya konuşmasında, “Biz bunun bilincinden olarak elhamdülillah bu yolu devam ettirmek azim ve kararlılığındayız. Kim ne derse desin, kınayanın kınamasını aldırmadan her daim bu sesi seslendirmeye, her daim bu yolda mücadele etmeye yemin etmişiz, and içmişiz. Zira bu yol öyle bir yoldur ki, tarihe şanla şerefle yazılan isimler bu şanı şerefi bu yolda elde etmişler. Zira zulümle mücadele etmek, onunla mücadele etmek en büyük meziyettir. İşte bunu yapan bugün tek kuruluş Milli Görüş kuruluşudur. Tek parti Saadet Partisidir. İşte davamız bu kadar ulvi, davamız bu kadar üstün bir davadır. Bundan daha üstün, bundan daha hak bir dava yoktur” ifadelerine yer verdi.

“ŞEREF ARAYAN BU KAPIDA BULUR”

Teşkilatlar olarak bir araya gelmenin sevinci içerisinde olduklarını belirten Çetinkaya konuşmasında ayrıca şunları söyledi: “Tabi yükümüz ağır, yolumuz uzun, gerçekten işimiz imkansız değil ama zordur. Ama bu zorluklara rağmen ne olursa olsun yılmadan mücadele etmek bizim en başta gelen görevimizdir. Bu davada yılmak yok, bu davada yorulmak da yok, bu davada gevşemek de yok. Şeref arayan bu kapıda bulur; haysiyet arayan, onur arayan bu kapıda bulur. Onun için böyle bir davanın mensuplarıyız. Seçimlerle dolu 3-5 yılımız geçti. Seçimler nedeniyle teşkilat çalışmalarımızı yürütememiştik. Uzun süreli seçimsiz bir döneme girdik. Bolu teşkilatları olarak görevimizi hatırlamak ve bu görevi en güzel şekilde yerine getirmek gayesiyle böyle bir toplantıda bir araya geldik.”

AKKİRAZ: “TALİM VE TERBİYEMİZ FELÇ OLMUŞ, S.O.S VERİYOR”

İl Başkanı Çetinkaya’nın ardından sözü alan Genel Başkan Yardımcısı Hakkı Akkiraz ise toplantıya katılanları selamlayarak başladığı konuşmasında,”İnsanlar birlikte yaşamak durumunda olan varlıklardır. Cemiyet halinde hayatını yaşamak durumunda olan insanların birbirleriyle olan münasebetlerini adaletle gidermeleri toplumun saadeti için kaçınılmaz bir istikamettir. Eğer biz adaleti sosyal münasebetlerde, her türlü iş ve işlemlerimizde dikkate alarak iş görmez isek o topluma kaos hakim olur, o toplumda kargaşa hakim olur. O toplum saadetini kaybetmiş olur. İçinde bulunduğumuz coğrafya ve ülkemizdeki olaylara baktığımız zaman ahlaken sıkıntı içindeyiz. Talim ve terbiyemiz felç olmuş s.o.s veriyor” dedi.

“ERDOĞAN’A ŞİKAYETÇİ OLDUĞUMUZ HUSUSLAR İZAH EDİLMİŞTİR”

Genel Başkan Yardımcısı Akkiraz konuşmasının devamında ise şunları söyledi: “Bizim girişimlerimize itibar eden kesimler açısından burada bir başarı elde etmek mümkünken; sözümüze itibar etmeyen, alaycı bir şekilde yaklaşan kesimler açısından da maalesef inadına ayrıştırmacı dilin kullanıldığını görmekteyiz. Saadet Partisinin bir özgün ağırlığı var, toplumda aldığı oyun ötesinde. Bu da Saadet Partisinin üzerinde yürüdüğü değerlerdir, prensiplerdir, esaslardır. Bu esaslar herkesin saadetini sağlayacak kalitede ve herkesin huzur ve barışını sağlayacak mükemmellikte esaslar olduğu için Saadet Partisine bu sahip olduğu mana, farklı bir konum yüklemektedir. O yüzden Genel Başkanımız Başkanlık Divanımızda alınan karar gereği önce Cumhurbaşkanımız sonra CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile ‘Türkiye’nin Geleceği İçin Liderler Ziyaretleri’ bağlamında bir dizi ziyaretlerde bulundular. Bu ziyaretlerde özellikle AK Parti Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şikayetçi olduğumuz, gidişatta yanlış gördüğümüz hususlar birebir kendisine izah edilmiştir. İlgi çekecek ki daha kısa sürmesi beklenen bu görüşme iki saate yakın bir zaman diliminde gerçekleşti.”

“BİZ ÇÖZÜMÜ ÜÇ ŞEYDE GÖRÜYORUZ”

“Saadet Partisi olarak bize düşen; hak, hukuk, adalet, adil paylaşım kavramları üzerinde yoğunlaşıp kutuplaşmalara, kamplaşmalara, yeni gerginliklere ve kısır tartışmalara müsaade etmeden toplumun tüm kesimine kendimizi anlatmak, politikalarımızı tanıtmak ve her bir insanımız ile oturup meselelerimizi konuşmak, çözüm yolu aramaktadır” diyen Akkiraz, “Biz çözümü üç şeyde görüyoruz. Bir, ahlaki ve manevi değerlere bağlı eğitimde. İki, tarım ve hayvancılıkta üretimi artırmakta. Üç, sanayide de bölgesinde, dünyada etkin bir hale gelerek güçlü bir Türkiye’yi inşa etmekte. Bu üç şeyi gerçekleştirmeden kimse kendisini kandırmasın. Türkiye’yi güçlü hale getiremez” ifadelerine yer verdi.

“BİZ BİLİYORUZ Kİ DİKKATLER ÜZERİMİZDEDİR”

Saadet Partisi’nin kullandığı üslup sebebiyle toplumda daha fazla dinlenir hale geldiğini belirten Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Akkiraz son olarak ise, “Dün gönlünü verenler bugün bize hem gönlünü hem oyunu vermeye hazır hale geldiklerini söylüyorlar. Çünkü Saadet Partisinin durduğu yerden başka Türkiye’yi geleceğe taşıyacak başka bir siyasi görüş de söz konusu değildir. Onun için Saadet Partisi olarak biz biliyoruz ki dikkatler üzerimizdedir. Bizim attığımız her adım her kesim tarafından dikkatle takip edilmektedir. Özellikle genç kuşaklar geçen seçim döneminde tanıtma stratejimizin bir gereği olarak Saadet Partimizin durduğu yeri gayet iyi anladılar. Diğer toplum kesimlerine de bu mesajımızı ulaştıracağız. Ancak fanatiklere bulaşmaya gerek yok. Onlar zaten bizi dinlemiyor. Öyle bir adamla karşılaştığımız zaman diyeceğiz ki ‘Senin kanaatin sana, benim kanaatim bana’ diyerek başka bir insana gitmekten başka çere yok” diye konuştu.