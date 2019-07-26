Çetinkaya, “Tabii olana dönülmeli”

Haber: Esra Öztürk

Saadet Partisi(SP) İl Başkanı Veysel Çetinkaya, yazılı bir basın açıklaması yaparak tarımdaki üretim politikaları ile alakalı önerilerde bulundu. SP İl Başkanı Çetinkaya, 24 Temmuz Basın ve Gazeteciler Bayramını tebrik ederek başladığı açıklamasında, “Son 15 yıldır tarıma gerekli desteğin verilmemesi neticesinde Bolu olarak ta birçok değerlerimizi kaybettik. İl merkezi ve ilçelerimizde meşhur olan birçok ürünü maalesef kaybettik. Kıbrıscık pirinci, Seben üzümü, Göynük fasulyesi gibi. Birçok yerli ürünümüzün yerini maalesef hibrit tohumlar, genetiği değiştirilmiş ithal fideler aldı. Maalesef onların da menşei İsrail. Hükümet tohum ıslahı yerine ithal etmeyi tercih etti. Neticesinde de hem yerli değerlerimizi kaybettik, hem de organik beslenmeden uzak kaldık. Eskiden meralarda otlayan sürü sürü hayvanları artık göremez olduk. Yerini ithal etler ve ithal hayvanlar aldı. Biz ve çocuklarımız merada otlayan hayvanın ne etini yiyebiliyoruz, ne de sütünü içebiliyoruz, ne de süt ürünlerini yiyebiliyoruz. Neticede toplum olarak sağlığımız bozuldu. Hastaneleri doldurduk, ilaca bağımlı bir topluluk olduk” dedi.

“TABİİ OLANA DÖNÜLMELİ”

Böyle devam ederse durumun daha vahim hale gelebileceğini aktaran Çetinkaya açıklamasının devamında ise, “Derhal önlem alınarak yerli ve organik ürünleri bilinçli bir şekilde destekleyen kararlar alınmalı. Aşırı zirai gübre ve zirai ilaç kullanımı önlenmeli. Tabii olana dönülmeli. Bu arada çevreyi tehdit eder duruma gelen çiftlik gübrelerinin değerlendirilip tabii gübre haline getirecek tesislerin acilen kurulması ve devletin bunda öncülük etmesi gereklidir. Zira Bolu’muzda çok miktarda tavuk ve besi çiftlikleri bulunmaktadır.

Mutlu ve müreffeh bir ülke olabilmenin yolu sağlıklı üretimden geçer. Bunda yöresel ve tabii ürünlerimizin yetiştirilip tüketilmesi insan sağlığı için çok önemlidir. Bu konuda Valilik, İl Müdürlükleri ve Siyasiler raporlar hazırlayarak konunun sıkı bir şekilde takipçisi olmalıdır” ifadelerini kullandı.

“IZA ETKİNLİKLERİNİN TEKRAR IZA YÖRESİNE ALINMASINI İSTİYORUZ”

SP İl Başkanı açıklamasında son olarak ise şunları söyledi: “IZA günlerinin ikincisinin merkez Çivril Mahallesi’nde yapıldığını öğrendik. Geçen yıl birincisi Seben Haccağız Köyü Kavakyazısı mevkiinde yapılmıştı. Bu sene neden merkeze alındı? Zira Iza’nın yetiştiği bölge Seben’in 5-6 köyüdür. Iza o yöreye aittir. Bu etkinlik de o yörenin hakkıdır. Bilmeyenler için, Iza genetiği değiştirilmemiş bulgurluk bir buğday çeşididir. Iza’nın desteklenerek üretimin arttırılması ve daha çok mutfağa girmesini sağlayacak çalışmalarından dolayı emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Sonraki yıllarda Iza etkinliklerinin tekrar Iza yöresine alınmasını istiyoruz.”