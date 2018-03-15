Haber: Semih Baykal

Saadet Partisi İl Başkanlığı tarafından Karaçayır Bolu Park Restaurant'taki kahvaltıya Saadet Partisi Genel Sekreteri Tacettin Çetinkaya, İl yönetimi, partililer ve basın mensupları katıldı. SP İl Başkanı Veysel Çetinkaya, genel merkezden illere heyet gönderildiğini ifade ederek gündeme dair açıklamalar yapıldığını söyledi. Çetinkaya; “Özellikle son günlerde gündeme gelen Saadet Partimizin yönetimle ilgili düşünceleri ve bu doğrultuda basında yazılan yayınlanan haberlerini dikkatle takip ediyoruz, etmekteyiz” dedi.

Saadet Partisi Genel Sekreteri Tacettin Çetinkaya ülkede çok önemli meselelerimiz var diyerek; “ Bugün ülkemizde en önemli mesele olarak hep ifade ettiğimiz kamplaşma ve kutuplaşma. Siyaseti biz kamplaşma ve kutuplaşma aracı olarak görmüyoruz. Dolayısıyla bir gerginlik politikası var. Ayrıca suni gündemlerle toplum başka başka tartışmaların içine sokularak esas gündemlerden uzaklaşıyor ve esas gündemler unutuluyor. Ciddi problemler yaşanan bir dönemi yaşıyoruz. Ekonomi şu anda ciddi bir problem ayrıca ekonomi ile birlikte aslında en ciddi olan meselemiz Afrin meselesi. Askerlerimiz şu anda orada savaşıyor. Biz askerlerimize ve silahlı kuvvetlerimize başarılar, şehitlerimize rahmet, gazilerimize de şifalar diliyoruz. Bu vatan toprağı için gittiler. Orada verilen bir görevi yerine getiriyorlar” dedi.

“ÜLKEMİZİ FELAKETE DOĞRU GÖTÜRÜYOR”

Açıklamasının devamında ülkenin ekonomisinde çok ciddi problemler olduğunu söyleyen Çetinkaya; “

Ekonomi çok ciddi problem yaşıyor. En son hazine müsteşarlığının bülteninde aylık olarak ifade ettiği merkezi borç stokumuz 892 milyar TL’ye çıktı. Bu geçtiğimiz ay 875 milyar TL idi. Dolayısıyla ekonomi şu anda çok ciddi bir borç batağında. Bunun yanında faize ödediğimiz rakam son 15 yılda 800 milyar TL’ye yaklaştı. Bunlar hep bizim kendi kaynaklarımızdan, üretimlerimizden karşılanan borçlar. Bu ödemeler ülkemizde bizim ekonomimizi ciddi manada faize, borca dayalı ekonomi sistemi ülkemizi felakete doğru götürüyor. Umarız bu davranıştan vazgeçilir. Üretim ekonomisine dönülür” ifadelerini kullandı.

“ADİL YARGI SİSTEMİNİ KURMAMIZ GEREKİYOR”

OHAL’in de artık kaldırılması gerektiğini belirten Çetinkaya; “Eğitim başlı başına bir mesele. Özellikle adalet sistemi 15 Temmuz’dan bu yana tamamen problemli hale geldi. Adalet hukukun üstünlüğü ile sağlanır diyoruz biz. Türkiye’de barış ve kardeşlik ortamını oluşturacak en önemli unsur adalettir. Adalet ile toplumsal barışı, huzuru oluşturabiliriz. Ancak OHAL gölgesinde adaletin tam olarak tesis edilmesi mümkün görülmüyor. Çünkü OHAL’in bazı hukuki yoları ortadan kaldırması, kapatması ve bu noktada KHK’lara yol açması, meclisi devre dışı bırakması OHAL uzun sürelidir. Yaklaşık 1,5 yıldır OHAL devam ediyor. Bu noktada adaletin tesisinin önündeki engellerden bir tanesini OHAL görüyoruz ve kaldırılmasını istiyoruz. Bir ülkede adalet olmaz ise başak hiçbir şeyin olma imkanı yoktur. Dini, dili, ırkı, partisi, düşüncesi ne olursa olsun herkese adalet güveninin artırılması gerekir. Bunun için çaba gösterilmesi gerekir. Adil yargı sistemini kurmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

“BU DÜZENLEMELER TAM TERSİNE SEÇİM GÜVENLİĞİNİ ORTADAN KALDIRIYOR”

Konuşmasında uyum yasalarını da eleştiren Çetinkaya; “Uyum yasalarına şu anda çok hızlı bir şekilde noktasına, virgülüne dokunmadan hükümetten geldiği şekli ile meclisten geçti. Uyum yasaları bize göre tamamen keyfilik içeriyor. Öncelikle uyum yasaları konusunda çalışma yapıldı. Bu çalışma aslında diğer siyasi partilere götürüldü bize de getirildi. Biz nu konundaki kanaatlerimizi söyledik ki; uyum yasaları önündeki engelleri kaldırın. Uyum yasaları OHAL olduğu dönemde çıkartmak doğru değil. İkinci olarak bu uyum yasasında seçim barajı yok, seçim barajını kaldırmıyor. Üçüncü husus uyum yasaları siyasi partilere teşkilatlanmış, seçime girebilecek vasfı kazanmış oluşturulmuş partilere de seçim, hazine yardımı yok. Devletin televizyonu olan TRT’nin bir şekilde bütün siyasi partilere eşit ve adil davranması sadece, iktidarın haberlerini yapıp muhalefetin ve muhalefet partilerinin haberlerini yapmaması siyasi partilere verilen anayasal hakkın gasp edilmesidir. Kaygılarımız var çünkü seçim güvenliği altında yapılan bu düzenlemeler tam tersine seçim güvenliğini ortadan kaldırıyor” diye eleştirdi.

“NETİCEDE PARTİLER DOĞARLAR, BÜYÜRLER VE KAYBOLURLAR”

Vali ve kaymakamları iktidar partisin valisi ve kaymakamı olarak görmesini de eleştiren Çetinkaya; “Maalesef iktidar valiler ve kaymakamları AK Partinin il ve ilçe başkanı gibi görüyor. Vali benim valim, kaymakam benim kaymakamım. Kaymakam, bu ülkenin Türkiye Cumhuriyetinin kaymakamıdır. Vali Türkiye Cumhuriyetini temsil eder. Dolayısıyla vali herhangi bir siyasi partinin, iktidarın valisi değildir, halkın Türkiye cumhuriyetinin valisidir. Bu da kaygı verici bir durumdur. Bundan da vazgeçilmesi gerekir. Devlet memurlarını siyasi parti için kullanırsanız demokratik acıdan, adalet açısından kara günler olarak görüyoruz. Bu yanlış hesaplar bir gün iktidarında önüne engeller çıkaracaktır diye düşünüyoruz. Çünkü her zaman için bir partinin ilelebet iktidarda kalması imkan ve ihtimali yoktur. Neticede partiler doğarlar, büyürler ve kaybolurlar. Endişemiz odur ki; ittifaka imkan veren düzenleme seçimlere müdahale yani yeni hilelere kapı açmasın” ifadelerini kullandı.

“İSLAM MİLLİ GELİRDE ADİL OLMAYI EMREDER”

Son olarak bu güncelleme ile alakalı Türkiye’nin güncellemesi gereken en önemli konusunun AK Partinin güncellenmesi olduğunu vurgulayan Çetinkaya; “doğrusu bu mevcut politikalarını düzeltmesi ve uygulamaları değiştirmesi gerekiyor. Güncelleyecekse AK Parti ekonomi, eğitim özellikle de dış borç yapmak ile ilgili politikalarını güncellesin. İslam adil olayı emreder. Adalet mülkün temelidir. Adam kayırma iltimas var ama bugün adalet yok bunun güncellenmesi gerekir. İslam yolsuzluğu ve israfı yasaklar. Bugün her ikisi de almış başını gidiyor. İslam milli gelirde adil olmayı emreder, İslam hakkı gözetmeyi emreder” dedi.