Haber: Esra Öztürk

Görüşmede ana konu ülkenin birlik ve beraberliği için partiler arası diyalogun önemi idi. İki parti il başkanları özellikle vatandaşlarımızın vatan toprakları üzerinde huzur içinde, kavgasız yaşamaları gerektiği, bunun yolunun ise parti yetkililerinin yumuşak üslubu tercih etmeleri gerektiği belirtildi. Akrabalarımızın, komşularımızın ve tanıdıklarımızın farklı düşünce ve farklı siyasi kanaatlere sahip olabileceği, bu yüzden siyasette sert üslup ve kırıcı sözlerden uzak olmak gerekliliği üzerinde duruldu. Ülkenin birlik ve beraberliği için en çok sabırlı olması gereken kişilerin siyasilerin olması vurgulanarak, taşkınlığın sadece ülkeye zarar verdiği belirtildi.

Görüşmede Saadet Partisi İl Başkanı Veysel Çetinkaya Saadet Partisi Genel Merkezince hazırlanan ‘Adil Seçimi Adil Sistem’ kitapçığını İYİ Parti İl Başkanı Mehmet Aydın’a takdim etti. Seçimlerin adil olmasının ülkemizin birlik ve beraberliği için şart olduğu vurgulandı.