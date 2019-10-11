Çetinkaya’dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Haber: Ceylan Beykoz

Türkiye'nin sınır güvenliğini oluşturmak, Suriyeli mültecilerin güvenli bir şekilde geri dönmesini sağlamak ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü temin etmek için gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklamalarda bulunan Saadet Partisi Bolu İl Başkanı Veysel Çetinkaya “ Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye’nin kuzeyinde başlattığı, Barış Pınarı Harekatında başarılar diliyor, barış ve huzurun teminine, bölge halkının huzura kavuşmasına, terörün kökünün kazınmasına vesile olmasını diliyorum. Küresel Güçlerin Büyük İsrail’i kurma adına bölgede uygulamaya koyduğu hain plan neticesinde PKK ve diğer terör örgütleri desteklenerek bölgede büyük bir kaos yaşanmasına sebep olunmuştur. Irak ve Suriye büyü göçlerle boşaltılmış, bu iki ülke bölünmenin eşiğine getirilmiştir. PKK da malum güçlerin destekleriyle asker, polis ve vatandaşlarımıza hain saldırılar düzenleyip, aziz milletimizi yasa boğan eylemler yapmıştır. Milletimizin yüreği yanmış, aile ocaklarının sönmesine sebep olmuştur. Temennimiz odur ki bu harekatla bölge ve ülkemiz üzerinde oynanan bu hain plan bozulur, terörü destekleyen güçlerin niyetleri ortaya çıkar, teröre alet olan hainlerin de hezimetine ve sona ermesine vesile olur. Tekraren Kahraman Ordumuza başarılar diliyor, harekatın en kısa zamanda başarı ile sona ermesini temenni ediyoruz.