Haber: Semih Baykal

Ziyarette Saadet Partisi Bolu İlk Başkanı Veysel Çetinkaya, AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay’a Saadet Partisi Genel Merkezince hazırlanan ‘Adil Seçim, Adil Sistem’ isimli kitapçığı takdim etti. Ziyarette konuşan Veysel Çetinkaya “Bugünlerde Yüksek Seçim Kurulu ve seçimlerle ilgili uyum yasaları gündemde. Bizim de arzumuz çıkacak uyum yasalarının adil olması. Böylece birlik ve beraberliklerin devam etmesi. Bu amaçla hazırlanan bu kitapçığı size takdim ediyorum” dedi. Ayrıca Veysel Çetinkaya yeni binalarının ve yapacakları İl Kongresi’nin hayırlı olması temennisinde bulundu. AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay yapılan bu ziyaretten memnun olduklarını belirterek Saadet Partisi heyetine teşekkürlerini bildirdi. Saadet Partisi bu amaçla diğer siyasi partilerden de görüşme talebinde bulunmuş, diğer partiler de müsait vakitte bu talebi yerine getireceklerini beyan etmişlerdir.