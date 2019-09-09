Çetinkaya’dan içkili mekanlar için tepki

Haber: Ceylan BEYKOZ

Bolu Belediyesi tarafından bazı mekanlara içkili ruhsat verilmesi ve bu görüşmelerin Belediye Meclisinde yapılmasına sert tepki gösteren Saadet Partisi Bolu İl Başkanı Veysel Çetinkaya şunları söyledi;

“Bir toplumun ayakta kalabilmesi, sahip olduğu Manevi ve Ahlaki değerlerini koruması ile mümkündür. Ahlaki değerler çiğnenir, reklam ve afişle gözler önüne serilirse bu yıkım daha hızlı olur. Bu meyanda şehrimizde açılmak istenen içkili bir mekanın, Manevi ve Ahlaki değerlerimizi baltalayan ifadelerle reklam edilmesi, bilinç altına ahlak dışı ifsat kavramlarının yerleşmesine sebep olacak şekilde afişe edilmesi son derece tehlikeli bir davranıştır. Bu konuda gerek belediye ve diğer resmi kurumların buna derhal müdahalesi acilen yapılması gerekir. Zira kaybettiğimiz ahlaki değerlerimizi bir daha geri getirmemiz mümkün değildir. Şunu unutmayalım ki gelecek nesillere bırakacağımız en değerli miras manevi ve ahlaki değerlerdir”