Haber: Semih Baykal

Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye’nin kuzey batısında yer alan Afrin bölgesine PKK-YPG ve İŞİD terör örgütlerini temizlemek için geçtiğimiz günlerde Zeytin Dalı adını verdikleri bir harekat başlattı. Hem havadan hem karadan sürdürülen harekata Saadet Partisi Bolu İl Başkanı Veysel Çetinkaya da yazılı bir basın açıklaması yaparak destek oldu. Çetinkaya; “Ordumuz tarafından başlatılan 'Zeytindalı' harekatının ülkemizin huzur ve güvenliğine, bölgemizin barış ve istikrarına vesile olmasını diliyorum. Kahraman askerlerimizin Allah yar ve yardımcısı olsun'' dedi.