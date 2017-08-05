Haber: Semih BAYKAL

Geçtiğimiz gün Bolu Belediyesi şok bir istifa ile gündeme geldi. Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Ekrem Çetinkaya görevinden istifa etti. İstifasının ardından yerine kim gelecek sorusunun cevabı 24 saat geçmeden cevap buldu.

Edinilen bilgiye göre, Bolu Belediyesi’nde Çetinkaya’dan boşalan koltuğa Bolu Belediyesi Eski Fen işleri Müdürü Necmi Arman oturdu. Arman’ın hafta başında görevine başlaması bekleniyor.